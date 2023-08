Nazionale, Spalletti presentato il 2 settembre

Convocati Italia, il 1° settembre la lista di Spalletti

Nella giornata di venerdì 1° settembre sarà invece diramata la lista dei convocati per le partite valide per le qualificazioni a EURO 2024 con Macedonia del Nord (9 settembre a Skopje) e Ucraina (12 settembre a Milano). L'arrivo del nuovo Commissario Tecnico darà continuità tattica al progetto della Nazionale. Come Mancini, anche l'allenatore di Certaldo punterà sul 4-3-3 che ha fatto le fortune del Napoli. Della squadra campione d'Italia ritroverà alcuni giocatori come Di Lorenzo, Politano e Meret.