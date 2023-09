Tegola per Luciano Spalletti: problema all'adduttore in allenamento per Federico Chiesa. Entità dell'infortunio che sarà valutata nelle prossime ore, con l'attaccante della Juventus che sarà sostituito da Zaccagni per la sfida alla Macedonia del Nord

Problema all'adduttore per Federico Chiesa che non prenderà parte alla sfida di qualificazione ai prossimi Europei contro la Macedonia del Nord. Stop nell'ultimo allenamento a Coverciano per il giocatore della Juventus, con lo staff medico azzurro già in contatto con quello bianconero. Nelle prossime ore, il fastidio muscolare verrà valutato in modo più approfondito, con Luciano Spalletti che si affiderà a Zaccagni per completare il terzetto offensivo composto da Immobile e Politano.