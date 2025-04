In attesa del ritorno contro il Bayern, Inzaghi concede riposo in tutti i reparti sabato alle 18 contro il Cagliari: rifiatano Thuram, Mkhitaryan e Acerbi. Accanto a Lautaro c'è Arnautovic, titolare anche Frattesi come Zalewski e Dimarco. Dietro gioca Bisseck. Nicola medita di riproporre l'ultimo undici con due ballottaggi: Makoumbou insidia Prati, dietro Palomino si gioca il posto con Zappa

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT