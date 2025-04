Le pagelle di Udinese-Milan 0-4

Finisce 4-0 per il Milan il match di Udine. L'MVP è Pavlovic, nella squadra di Conceiçao tutti positivi ma bene soprattutto Leao, Theo e Reijnders. Giudizi di tutt'altro tenore nell'Udinese: nella squadra di Runjaic non si salva nessuno. Lucca il peggiore. Tutti i voti del telecronista di Sky Sport per questa partita: le pagelle di Riccardo Gentile

UDINESE-MILAN 0-4, GOL E HIGHLIGHTS