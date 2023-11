Italia-Macedonia del Nord, Spalletti affida a Jorginho il centrocampo

Prime prove per Luciano Spalletti a Coverciano in vista del match decisivo di qualificazione a Euro 2024 di venerdì a Roma contro la Macedonia del Nord. Le buone notizie sono i rientri in gruppo di Cristante e Cambiaso mentre nel lavoro tattico svolto con l'Under 17 della Fiorentina Jorginho è stato impiegato da regista. Presenti anche Lazzari e Biraghi chiamati a rinforzare il gruppo degli esterni. Ancora lavoro a parte invece per Kean. Davanti provati Berardi-Scamacca e Chiesa

SKYLIGHTS ROOM, SCOPRI LA NOVITA'