Spalletti: "Euro? Noi campioni, daremo il massimo"

Premiato al 'Maestrelli', in diretta da Londra perché invitato al 'Fifa the best', Il CT dell'Italia parla degli obiettivi futuri della Nazionale: "Siamo campioni d'Europa in carica e non possiamo sottrarci dalla responsabilità di fare il massimo. L'Italia deve riabituarsi a giocare le competizioni importanti come Mondiali e Europei ogni due anni"

Luciano Spalletti torna a parlare della sua Nazionale e degli obiettivi che l'Italia ha per il futuro, quando la prossima estate sarà chiamata a difendere il titolo di campione d'Europa in carica: "Siamo i campioni in carica, per cui non possiamo tirarci indietro o sottrarci dalla responsabilità di fare il massimo. Non possiamo risparmiare neppure un metro di corsa, dobbiamo dare tutto quello che abbiamo - dice in collegamento da Londra, invitato al Fifa the best, ma anche omaggiato al Premio Maestrelli - Alcuni dei miei calciatori hanno già vinto l'Europeo, voglio che trasferiscano al gruppo il comportamento e il pensiero che si deve avere per affrontare una competizione del genere".