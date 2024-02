L'Italia è per la terza volta finalista ai Mondiali di beach soccer dopo aver battuto ai rigori la Bielorussia. Sulla sabbia di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, gli azzurri sono andati prima sotto 2-0, rimontando con i gol di Josep e Giordani, e poi 3-2 quando la Bielorussia è tornata a condurre a metà del terzo e ultimo tempo. Il gol di Zurlo a 4

minuti dalla fine ha mandato la sfida al supplementare. Il 3-3 ha resistito anche nei 3 minuti successivi e ai rigori l'Italia è stata perfetta: decisivo l'errore di Drozd al quarto tiro e il successivo gol di Zurlo. Domenica alle 16.30 a squadra di Emiliano Del Duca andrà a caccia del primo mondiale 'azzurro' contro il Brasile che nell'altra

semifinale ha battuto 3-2 l'Iran.

Le altre finali azzurre

Per l'Italia è la terza finale dopo quelle del 2008 e del 2019 in cui fu sconfitta rispettivamente da Brasile e Portogallo. In questo torneo aveva vinto il suo girone con 6 punti (vittorie su Egitto e Usa e sconfitta indolore contro i padroni di casa) e nei quarti di finale ha battuto Tahiti per 5-2 in rimonta. La Bielorussia era arrivata alla semifinale da imbattuta.