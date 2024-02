Al Dubai Design District, l'Italia vuole diventare campione del mondo per la prima volta nella sua storia. La squadra di Emiliano Del Duca deve battere il favorito Brasile, alla ricerca del 15° titolo (il 6° sotto l'organizzazione della Fifa). Gli azzurri hanno battuto la Bielorussia in semifinale ai rigori e giocano la terza finale della loro storia dopo quelle perse nel 2008 e nel 2019. Su skysport.it la cronaca del match in tempo reale

