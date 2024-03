Era il giugno del 2005 e Marcello Lippi assembla un’Italia ultra-sperimentale per il doppio confronto contro la Serbia e Montenegro (in Canada, terminato 1-1) e poi contro l’Ecuador a New York, anch’esso finito 1-1. Segna Luca Toni, stella – ancora per poche settimane – del Palermo. E proprio dai rosanero attinge a piene mani il Ct per allestire quella Nazionale: nell’ultimo match dell’Italia negli Usa, ci sono ben sei calciatori del club siciliano

