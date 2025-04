Borussia Dortmund-Barcellona, le probabili formazioni

Dopo la vittoria del Barcellona per 4 a 0 nella partita d'andata, il Borussia Dortmund dovrà fare un'impresa nel suo stadio per accedere alla semifinale di Champions League. Il Barcellona punterà su Rapinha, capocannoniere della competizione con 12 gol, e Lewandowski che ha segnato 11 reti. Nella squadra tedesca in attacco dovrebbero giocare Beier e Guirassy

ANDATA DEI QUARTI DI CHAMPIONS LEAGUE: GOL E HIGHLIGHTS