Alla vigilia dell'amichevole contro il Venezuela (giovedì alle ore 22 italiane), il portiere e capitano degli Azzurri ha detto: "Tutte le partite verso l'Europeo vanno preparate e affrontate in modo serio. Ci serve per avere un maggiore equilibrio e per fare male all'avversario. Il modulo? Che sia una difesa a tre o a quattro ci faremo trovare pronti per giugno"

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT