Spalletti: "Test importanti per sperimentare"

Arrivata a Miami, la Nazionale italiana si prepara al doppio impegno nella tournée americana. Due le amichevoli in programma negli Stati Uniti: giovedì contro il Venezuela (ore 22 italiane, 17 locali, al DRV PNK Stadium di Fort Lauderdale) e domenica con l'Ecuador (ore 21 italiane, 16 locali, alla Red Bull Arena a Harrison in New Jersey). E proprio alla vigilia della sfida al Venezuela, dopo aver incontrato Jannik Sinner , il CT Luciano Spalletti ha parlato anche riguardo alle possibili nuove soluzioni: "Ormai c’è questa apertura ad andare ad essere giocatori che sanno interpretare più moduli o sistemi di gioco nella stessa partita. Bisogna fare qualcosa di moderno. Prima avevamo poco tempo e ci siamo focalizzati su un solo sistema . Quando abbiamo perso ho dichiarato: 'Rimaniamo lì dentro, non cambia niente', perché c’era da mettere a fuoco una cosa. Ora avendo questo spazio delle due amichevoli bisogna andare a fare qualcosa di diverso e qualche prova ".

"Sinner un esempio, Barone grande imprenditore"

Il CT ha parlato nuovamente di Jannik Sinner dopo averlo incontrato: "È già un esempio da quando ha cominciato. Da ragazzino normalissimo, in una situazione più difficile di altri, ha scalato posizioni ed è vicino ad essere il top al numero 1. Per essere sul tetto del mondo uno deve essere top in allenamento, nei match e nelle altre ore in cui non fa sport. Lui ha una mentalità corretta, lo confermano le sue scelte cambiando allenatore. Sa cosa gli serve, conosce benissimo la sua personalità e il suo carattere. Sa dove vuole arrivare". Spalletti ha ricordato anche Joe Barone: "Come gruppo della Nazionale siamo vicini alla famiglia di Barone e di Commisso. Sappiamo che valore perdiamo per il nostro sport, ce l’ha dimostrato. Ha influenzato più il calcio lui in cinque anni rispetto a tante altre persone. Il Viola Park ne è la conferma, è l’esempio di cosa significa fare le cose da grande imprenditore".