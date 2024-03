Novità per Spalletti in vista della prima amichevole negli Stati Uniti (giovedì alle ore 22 italiane). Contro il Venezuela spazio alla difesa a tre, dove dovrebbe arretrare Di Lorenzo. Esterni l'esordiente Cambiaso e Udogie (in ballottaggio con Dimarco). Davanti chance dall'inizio per Retegui con Frattesi e Chiesa a sostegno

