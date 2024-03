Spalletti: "Abbiamo commesso qualche leggerezza"

Il Ct azzurro commenta il successo in amichevole con il Venezuela: "Abbiamo commesso qualche leggerezza con un avversario tostissimo, che correva tanto ed era bravo nei duelli". Su Retegui, autore di una doppietta: "Ha fatto una partita splendida". Sull'amore della gente per la Nazionale: "Abbiamo il dovere di andare a rappresentare il nostro Paese in giro per il mondo"

Nonostante una Nazionale non brillantissima ma vittoriosa 2-1 sul Venezuela, Luciano Spalletti è soddisfatto al termine della partita: " Siamo venuti a fare questo tour per dare un abbraccio a tutta questa gente che ha amore per questa maglia e per noi è motivo di soddisfazione - dice - Vogliamo portare il nostro orgoglio a queste persone. Sono queste le vittorie vere, quando trovi questo affetto e amore per questa maglia, abbiamo il dovere di andare a rappresentare l'Italia per il mondo".

"Retegui? Ha fatto una partita perfetta"

Nello specifico sulla gara: "La partita è stata difficile per mille motivi, il viaggio, l'adeguamento, l'avversario che è tostissimo con questo allenatore, hanno perso solo una volta, in cinque gare non avevano preso gol - spiega ancora - Noi abbiamo commesso qualche leggerezza, da un punto di vista fisico bisogna essere sempre al massimo perché loro correvano ed erano molto bravi nei duelli". Parole speciali per Retegui: "Ha giocato una gara splendida, è una certezza in area ma è stato bravo anche a far salire la squadra con la palla addosso, ha fatto un lavoro perfetto". Un tifoso d'eccezione in prima fila come Jannik Sinner: "A stargli vicino si sente che ha una forza mentale e un equilibrio pazzesco, è un giocatore che va sul tetto del mondo ed è top nei comportamenti dentro e fuori dal campo".