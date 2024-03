Gli highlights di Italia-Venezuela 2-1

Con due gol di Retegui, segnati al 40' e all'80', l'Italia si aggiudica il test amichevole contro il Venezuela, in Florida. Gli Azzurri rischiano di andare sotto dopo soltanto 3' ma Rondon si fa parare un rigore da Donnarumma. Per gli avversari, gol di Machis, al 43'. C'era anche Jannik Sinner ad assistere al primo match della tournée azzurra negli Stati Uniti in vista degli Europei 2024. Guarda gli highlights

