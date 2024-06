I sei comandamenti di Spalletti per Euro2024

Concetti che nel calcio moderno fanno la differenza: sono i sei comandamenti che Spalletti sta cercando di trasmettere ai suoi giocatori in preparazione all'Europeo. Principi che sintetizzano il pensiero del ct della Nazionale, e che spiegano le scelte dei preconvocati: martedì gli Azzurri proveranno a metterli in pratica nell'amichevole al Dall'Ara contro la Turchia

Poche regole, chiare e precise: sono i sei comandamenti che Spalletti vuole imprimere nella mente dei suoi giocatori in preparazione all'Europeo in Germania. Sei messaggi che racchiudono il pensiero dell'allenatore su come deve essere la sua Italia, e che spiegano le preconvocazioni, dettagli che nel calcio moderno fanno la differenza e che in questi primi giorni a Coverciano il ct sta ripetendo come un mantra ai 29 pre-convocati. Se sono stati recepiti, si vedrà domani al Dall'Ara di Bologna quando gli Azzurri affronteranno in amichevole la Turchia. L'esordio europeo, invece, il 15 giugno contro l'Albania.