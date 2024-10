Cannavaro: "Bastoni leader, Tonali? Bel recupero"

Agli Stati generali del calcio in corso a Bologna, Fabio Cannavaro ha parlato di Nazionale e Serie A: "Per Spalletti il recupero di Tonali è molto importante. La difesa? Bastoni può essere il leader". Sul campionato: "Napoli da Scudetto? Lo dirà il tempo anche se l'Inter ha ancora qualche vantaggio"

L'ex capitano della Nazionale campione del mondo del 2006, Fabio Cannavaro, ha espresso un giudizio sull'Italia di Spalletti e ha anche parlato del campionato che si appresta a vivere la seconda sosta per gli impegni delle Nazionali: "Tonali è un rientro importante, è un giocatore di cui si è sentita molto la mancanza perché è un leader e un trascinatore e per Spalletti è un 'acquisto' importante". La difesa dell'Italia prova a ripercorrere la tradizione che da sempre vuole una Nazionale particolarmente difficile da perforare e di cui Cannavaro è stato per anni un leader: "Bastoni per l'esperienza e per il ruolo che ha può essere un leader di questa difesa ma anche di tutta la squadra".