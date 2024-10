Nel video le sensazioni di Paolo Maldini sulla prima volta in nazionale del figlio Daniel (rimasto in panchina nel 2-2 contro il Belgio): "Il nome che porta è pesante, io lo so bene. E’ una bella emozione e un giusto premio per Daniel. Penso sia l’inizio di un percorso".

PAGELLE ITALIA-BELGIO - CLASSIFICHE NATIONS LEAGUE