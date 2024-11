Italia prepara ad Appiano la sfida con la Francia

Dopo la vittoria in Belgio l'Italia di Luciano Spalletti è tornata al lavoro nel quartier generale dell'Inter ad Appiano Gentile per preparare la prossima sfida di domenica 17 novembre a San Siro contro la Francia che mette in palio il primo posto nel girone di Nations League. Gli azzurri vogliono chiudere in bellezza cercando un'altra vittoria davanti a uno stadio che sarà tutto esaurito con 68mila biglietti venduti

La certezza di essere ai quarti di Nations League è arrivata con la vittoria contro il Belgio, adesso si gioca per il primo posto del girone. A San Siro aspettiamo la Francia, già battuta a domicilio 3-1 e reduce dal pareggio senza gol vs Israele. Abbiamo 2 risultati su 3. Anzi, di più, perchè anche perdendo con un gol di scarto saremmo lo stesso primi. L’ Italia si prepara ad Appiano Gentile, casa di Barella, Frattesi, Dimarco e Bastoni. Tutti in campo contro il Belgio. Scarico per i titolari, allenamento per gli altri studiando la squadra di Deschamps e valutando possibili cambi per scelte e condizione. Il Giuseppe Meazza sarà tutto esaurito: 68 mila biglietti, fischio d inizio preceduto dall'omaggio a Gigi Riva miglior marcatore della storia della nostra nazionale che lo scorso 7 novembre avrebbe compiuto 80 anni. Sarà il ritorno di Donnarumma a San Siro, lo stadio che lo ha amato e poi rifiutato. Lo stadio dell’ esordio in serie A con il Milan. Dove ha ricevuto fischi e applausi. La prima in Nazionale invece proprio contro la Francia a Bari. A San Siro si gioca per il primo posto, per chiudere al meglio un girone di Nations League che qualche mese fa era difficile immaginare così brillante, pensando agli avversari che abbiamo affrontato. Si gioca per gridare a tutti che questa volta non vogliamo farci scappare il mondiale, in quello stesso stadio che una volta ce lo ha tolto.