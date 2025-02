Spalletti: "Retegui e Kean due bomber veri"

Il ct della Nazionale ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport' in attesa della partita di Nations League contro la Germania, in programma a marzo. "Retegui e Kean due certezze, loro avvertono la fiducia"

Dai prossimi impegni dell'Italia al momento dell'attacco. Luciano Spalletti ha rilasciato un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport' e ha parlato delle sue due certezze: Retegui e Kean. "Sono due bomber veri. Parliamo di due giocatori diversi. Retegui è più una prima punta di posizione, che in area resta un cecchino. Ma è cresciuto molto anche nel gioco spalle alla porta ed è diventato più mobile. Mentre Kean è più di movimento e riesce a unire potenza alla tecnica. Si è perfezionato molto nella finalizzazione. Ma entrambi si stanno completando a livello personale. Possono ovviamente giocare assieme e questa è per me una gratificazione. Stanno vivendo una stagione di maturazione calcistica e possono diventare due punte top. Poi dipende dal tipo di partita da giocare".