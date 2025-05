Vittoria all'esordio per la Nazionale Under 17 che nel primo match dell'Europeo di categoria batte la Repubblica Ceca 2-1. Azzurrini in vantaggio al 38' grazie al figlio d'arte Samuele Inacio, figlio dell'ex Napoli Piá. Raddoppio prima del break con Arena. L'Italia subisce il gol della Repubblica Ceca al 53' ma poi gestisce il risultato e porta a casa tre punti preziosi

ITALIA-REPUBBLICA CECA 2-1

38' Inacio (I), 42' Arena (I), 53' Srb (R)



ITALIA (4-3-1-2): Nava; Iddrisa, Bovio, Borasio (28' De Paoli), Giani (59' Mambuku); Comotto (68' Maccaroni), Prisco (68' Baralla), Steffanoni; Luongo; Inácio, Arena (68' Campaniello). All.: Massimiliano Favo.

REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Kuchař; Topič, Kovář, Barčot, Vaněk; Škubala (46' Palaščák), Sochůrek (86' Capka); Potměšil (81' Zeman), Čížek, Zajac (46' Srb); Tomek (59' Škrkoň). All.: Pavel Drsek.



Buona la prima per i ragazzi di Massimiliano Favo all'esordio dell'Europeo Under 17. L'Italia batte la Repubblica Ceca 2-1 nella prima giornata del gruppo B della fase finale della rassegna continentale di categoria. A Durazzo brilla Samuele Inacio (figlio di Inacio Pia), attaccante del Borussia Dortmund, che sblocca il risultato con un bel tocco sotto. Gli Azzurini insistono e trovano la rete del raddoppio prima del break con Arena, attaccante del Pescara, abile a battere il portiere avversario con un preciso colpo di testa. A inizio ripresa, l'Italia abbassa un po' l'attenzione e subisce la rete della Repubblica Ceca segnata al 53' da Srb, che sfrutta al meglio un cross dalla destra. La squadra di Favo, tuttavia, riesce a gestire bene il vantaggio fino al 90' e a portare a casa tre punti preziosi anche in virtù del pareggio tra Belgio e Inghilterra.