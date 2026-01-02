L'allenatore dell'Atalanta ha presentato in conferenza stampa il match tra i nerazzurri e la Roma, che chiuderà il sabato della 18^ giornata di Serie A e sarà trasmesso alle 20.45 su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW . Palladino ha parlato del grande ex della sfida, il suo collega Gasperini: "Affrontarlo è stimolante, ha fatto la storia dell'Atalanta"

Atalanta-Roma è uno dei match più attesi della 18^ giornata di campionato, la prima del 2026. Alla New Balance Arena, i bergamaschi vogliono iniziare l'anno con il piede giusto, facendo uno sgambetto a Gasperini, per la prima volta contro la Dea da ex dopo le ultime 9 stagioni in cui si è seduto sulla panchina nerazzurra. Ora, al suo posto, c'è Raffaele Palladino, che in conferenza stampa ha parlato dei temi principali della partita, partendo proprio dalla sfida con il suo mentore calcistico, Gasperini, che lo allenò al Genoa dal 2008 al 2010: "Affrontare un mister come lui è abbastanza stimolante. Ci siamo affrontati in questi anni e lo conosco anche da calciatore: lui ha fatto la storia dell’Atalanta così come la società. Deve essere uno stimolo anche per la squadra. Averlo dall'altra parte non cambia nulla: non è una partita tra me e Gasperini o tra Gasperini e l'Atalanta, ma tra Atalanta e Roma".