I numeri di Cagliari e Milan

Il Milan è imbattuto da 14 partite di fila contro il Cagliari in Serie A (10V, 4N); tra le squadre attualmente nel torneo, solo contro il Lecce, i rossoneri vantano una striscia aperta più lunga di match senza sconfitte (15) nel massimo campionato (14 anche contro l'Hellas Verona). Dopo il 3-3 di novembre 2024 e l'1-1 dello scorso gennaio, Milan e Cagliari potrebbero pareggiare tre match di fila in Serie A solo per la seconda volta nella loro storia, dopo quelli tra aprile 1994 e febbraio 1995. Il Milan ha perso solo una delle 20 gare esterne contro il Cagliari dall'inizio degli anni 2000 (12V, 7N) e, tra le squadre affrontate almeno 10 volte in trasferta nel periodo, solo contro l'Empoli (100%, 13/13) i rossoneri vantano una miglior percentuale di match senza sconfitte lontano da casa in campionato che contro gli isolani (95%, 19/20 appunto). Il Milan ha vinto 10 partite nella Serie A 2025/26; in precedenza, i rossoneri hanno superato i 10 successi nelle prime 17 gare stagionali in 23 occasioni e in tutte queste non hanno mai chiuso il campionato al di sotto del quarto posto (peggior risultato la quarta posizione del 2022/23, mentre prima sempre nei top-3). Il Milan è, con Real Betis e Bayern Monaco, solo una delle tre squadre dei cinque maggiori campionati europei 2025/26 a non avere ancora perso in trasferta (4V, 3N). Il Cagliari ha vinto due delle ultime quattro partite di questo campionato (1N, 1P): tanti successi quanti nelle precedenti 13 disputate in questa Serie A (5N, 6P); inoltre, i sardi hanno segnato in tutte le ultime sei gare e non fanno meglio da settembre-dicembre 2019 (16 in quel caso). Il Cagliari non ha perso nessuna delle ultime tre partite giocate davanti ai propri tifosi in campionato (1V, 2N) e potrebbe mettere in fila ameno quattro match casalinghi consecutivi senza sconfitte in Serie A per la prima volta dal periodo tra febbraio e maggio 2024.