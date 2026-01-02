Juventus-Lecce, la conferenza di Spalletti: "Mercato? Non ho bisogno di nulla"
Il 2026 della Juventus inizia contro il Lecce: "Non sarà facile. Vorremmo sempre comandare il gioco, ma a volte bisogna adattarsi e rincorrere senza presunzione". Recuperi importanti: "Conceicao può partire titolare, Cabal verrà in panchina". Sul mercato appena iniziato: "Se ne occuperà Ottolini, al momento non ho bisogno di nulla". Conte sostiene che il Napoli abbia ancora un gap da colmare: "Ha ragione, la mia squadra è forte e qui ho perfino le barriere che si muovono..."
Finisce la conferenza stampa di Luciano Spalletti
Conte ha detto che il Napoli non è pronto per comandare e che c'è ancora una grande differenza con la Juve. Come ha preso queste parole?
"Io non ho nulla da invidiare alla squadra di Conte. Ha ragione da un punto di vista sia tecnico che strutturale. Qui ho trovato addirittura la barriera per provare le punizioni che si muove, a Napoli avevo quella fissa"
Come si migliora il rendimento dei primi tempi?
"Spesso non dobbiamo pensare a cosa non riusciamo a fare, ma a quello che gli avversari non ci fanno fare. Non deve esserci la presunzione di non pensare a chi abbiamo di fronte. Noi vorremmo essere sempre bellissimi, ma a volte le partite sono anche figlie di episodi in campo. Faccio un esempio, il Lecce non avrebbe meritato di perdere 0-3 l'ultima partita col Como. Noi anche domani proveremo a fare la partita allo stesso modo dal 1' al 95', poi però capiterà di dover rincorrere gli altri e di doversi adattare"
Il discorso del prolungamento di contratto è ancora prematuro?
"Se avessi avuto bisogno di un contratto più lungo, lo avrei fatto presente sin da subito a Comolli. Al momento ho solo bisogno di lavorare bene con l'intero gruppo-squadra. Ho trovato ottime persone qui. Abbiamo tutti lo stesso obiettivo di entrare in Champions, si lavora in questa direzione e a giugno vedremo in base al lavoro fatto. Se le cose saranno soddisfacenti, parleremo di altro. Al momento però non ho bisogno di nulla, non mi manca niente"
Conceicao è recuperato? Zhegrova anche sta crescendo...
"Conceicao è pronto e può essere scelto dal 1'. Abbiamo fuori Gatti e Rugani ancora, Cabal invece verrà in panchina. Ha avuto un problemino Milik e dobbiamo valutarlo"
Il mercato di gennaio è quello delle opportunità. In quale reparto le piacerebbe trovarle?
"Non mi aspetto niente, sono contento dei calciatori che ho, avevo già dei patti quando sono arrivato qui. Mi permetto di dare il benvenuto a Marco Ottolini, tutti mi parlano bene di lui, è un ottimo professionista e la Juve se lo è andata a riprendere. Il mercato lo farà lui, è un discorso che non voglio scatenare. Al momento non ho bisogno di nulla"
Vedremo Openda o David in campo? Che 2026 si aspetta da loro?
"Il nostro attaccante deve fare molti metri, andando ad attaccare il portiere in pressing e poi tornando indietro per giocare con la linea avversaria. Si tratta di un lavoro molto dispendioso. Domani giocheranno entrambi, uno partirà dall'inizio e un altro subentrerà. Insieme? Difficile, ma per un pezzetto di partita potrebbe essere possibile. Li vedo migliorati entrambi, ma mi aspetto cose ancora migliori"
Quanto è contento dei suoi primi due mesi di lavoro? Ha un auspicio per il 2026 da dedicare ai tifosi juventini?
"Sono soddisfatto perchè ho sempre visto i giocatori cercare cose nuove. I protagonisti sono loro in questo calcio di continui duelli, debbono trovare le posizioni giuste in campo senza perdere ordine, c'è bisogno di una sorta di 'disordine intelligente' o di caos organizzato. C'è ricerca del nuovo, vedo curiosità e immaginazione. Ci sono margini per fare qualcosa di più, se non lo facciamo si sprecano delle potenzialità. Spero che il 2026 sia un anno che dia gioia ai tifosi, loro meritano rispetto, attenzione e disponibilità totali"
Come ha visto Elimoghale in questi giorni ? Pensa di convocarlo?
"Ha caratteristiche che lasciano intravedere un'evoluzione importante in futuro. Bisogna aiutarlo a crescere e a dargli la possibilità di fare delle conoscenze in tempi corretti. Ha leggerezza nel puntare l'uomo, si deve formare ancora fisicamente. Le convocazioni dipendono da quanto dimostrano i giovani nell'allenamento con i grandi
Come si preparano 7 partite importanti in 25 giorni?
"Non è facile con queste tempistiche ravvicinate, ma ho la fortuna di aver trovato alla Juve uno staff di persone che sanno lavorare. Oltre ai miei collaboratori, c'è una buona divisione dei compiti e dei fronti, preparando le partite bene. Un po' di muscoli andranno in sofferenza, bisognerà stare attenti e pronti, perché ci sarà bisogno di tutti e di cambiare qualcosa da un match all'altro. La panchina non è solo un luogo di attesa, spesso i subentranti lo hanno dimostrato ribaltando la partita in corso. Ormai i panchinari sono parte del piano pre-partita, a volte si tiene qualcuno fuori all'inizio per permettergli di spaccare il match"
Come ha lavorato la squadra in questi giorni? Che partita si aspetta contro il Lecce?
"La squadra ha lavorato bene nonostante il disturbo delle feste. Si è lavorato sul campo e si è parlato dell'anno nuovo. Ho chiesto di sviluppare bene gli allenamenti e ho detto che ogni giorno c'è un piccolo premio. La somma dei piccoli premi ci permette di andare lontano. Dobbiamo fare come abbiamo fatto nelle ultime partite, aggiungendo se possibile qualcosa di nuovo. La partita non sarà facile. Io conosco bene Di Francesco, è un allenatore moderno come insegnamenti e si vede dalla loro pressione, da come si muove la linea difensiva. Sarà una sfida difficile e ci sarà bisogno di tutta la nostra forza"
Inizia la conferenza stampa di Luciano Spalletti
A breve inizia la conferenza stampa di Luciano Spalletti
Le designazioni arbitrali della 18^ giornata
Juve-Lecce è stata affidata a Collu, con Doveri al Var
Arbitri, le designazioni per la 18^ giornataVai al contenuto
La programmazione di Sky Sport per la 18^ giornata
Le partite in diretta su Sky Sport, gli approfondimenti, le trasmissioni e i volti di un lungo weekend calcistico
Il calendario della 18^ giornata di Serie AVai al contenuto
Le ultime dalla Continassa dall'inviato di Sky Sport Francesco Cosatti
Via al mercato: la situazione squadra per squadra
Oggi è iniziato ufficialmente il calciomercato invernale. Di seguito, ciò di cui hanno bisogno le 20 squadre di Serie A e le loro possibili strategie. La Juve cerca un rinforzo low cost a centrocampo, in attesa di un possibile colpaccio estivo...
Il calciomercato squadra per squadra: cosa succederà a gennaioVai al contenuto
Le probabili formazioni di Juve-Lecce
In attesa di qualche possibile indicazione di Spalletti in conferenza, è possibile ipotizzare le scelte dell'allenatore toscano. Il grande dubbio è sempre quello tra David e Openda in avanti, ma il ritorno di Conceicao e la crescita di Zhegrova offrono diverse opportunità in più
Serie A: le probabili formazioni della 18^ giornataVai al contenuto
Gli indisponibili delle due squadre
Spalletti è ancora alle prese con diversi infortuni in difesa, mentre Di Francesco dovrebbe riavere Gaspar e Banda, tornati dalle loro precoci eliminazioni in Coppa d'Africa con Zambia e Angola
Buone notizie per Allegri e il Milan in vista di CagliariVai al contenuto
Ufficiale, Ottolini è il nuovo direttore sportivo
Notizia nell'aria da tempo, ma ufficiale solo da pochi minuti: Marco Ottolini è il nuovo direttore sportivo della società bianconera
Juventus, Ottolini è ufficialmente il nuovo DsVai al contenuto
Buongiorno a tutti. Il 2026 della Juve parte dalla sfida al Lecce, in programma domani, sabato 3 gennaio, alle ore 18. Avviciniamoci al momento della conferenza stampa, prevista attorno alle 16