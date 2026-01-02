Spalletti: "Mercato? Non ho bisogno di nulla"

Come ha lavorato la squadra in questi giorni? Che partita si aspetta contro il Lecce?

"La squadra ha lavorato bene nonostante il disturbo delle feste. Si è lavorato sul campo e si è parlato dell'anno nuovo. Ho chiesto di sviluppare bene gli allenamenti e ho detto che ogni giorno c'è un piccolo premio. La somma dei piccoli premi ci permette di andare lontano. Dobbiamo fare come abbiamo fatto nelle ultime partite, aggiungendo se possibile qualcosa di nuovo. La partita non sarà facile. Io conosco bene Di Francesco, è un allenatore moderno come insegnamenti e si vede dalla loro pressione, da come si muove la linea difensiva. Sarà una sfida difficile e ci sarà bisogno di tutta la nostra forza"