Italia, sono tempi bui...

Può darsi che la lettura di questo pezzo sia superata dall’annuncio della Figc del nuovo Ct della Nazionale, scelto fra la ridotta di superstiti, nessuno dei quali avrebbe mai creduto di essere in corsa per quella affollata panchina che - si sa - dovrà condividere con circa 60 milioni di italiani. L’annuncio offrirà al popolo un’altra vittima ma non rimedierà a quest’ultima settimana che per alcuni aspetti peggiora le già tragiche eliminazioni dagli ultimi due Mondiali (e tre Olimpiadi, non dimentichiamolo)