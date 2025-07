Silvio Baldini è un'opzione come nuovo Ct dell'Italia Under 21. 66 anni, una lunghissima carriera in panchina iniziata nel lontano 1988, quasi ottocento partite allenate in carriera e l'ultima super promozione dalla C alla B col Pescara. Silvio Baldini ha già deciso di non proseguire la sua avventura col club e, ora, è un'opzione come selezionatore dell'U21 azzurra, qualora Nunziata dovesse salutare (ma il suo rinnovo non è da escludere). Previsto oggi - venerdì 4 luglio - un incontro con Buffon e Gattuso a Coverciano.

La carriera di Baldini

Nunziata è in carica come Ct dell'U21 dal 2023, dopo tutta la trafila passando per U17, U18, U19 e U20. Con lui gli azzurrini hanno chiuso ai quarti l'ultimo Europeo, arrendendosi (in nove) soltanto ai supplementari contro la Germania, poi finalista. Per Baldini, invece, sarebbe il primo incarico alla guida di una nazionale. Quasi quattrocento panchine in C, più di duecentocinquanta in B e novantanove in A, con Catania, Lecce, Parma e Empoli. Quella col Pescara è stata la sua terza promozione in carriera, dopo quelle con l'Empoli dalla B alla A (2002) e col Palermo dalla C alla B (nel 2022).