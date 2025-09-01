Baldini: "Possiamo vincere Europei e oro olimpico"

Il neo Ct dell'Under 21 fissa obiettivi precisi dal ritiro di Tirrenia dove gli Azzurrini stanno preparando le sfide con Montenegro e Macedonia del Nord: "Io penso che possiamo andare lontano, vincere un Europeo e l'oro alle Olimpiadi, ma bisognerà capire che abbiamo una grande responsabilità e giocare con il cuore. I talenti in Italia? Ce ne sono molti e dovremo valorizzarli". Su Gattuso: "Una persona bellissima"

È certamente emozionato Silvio Baldini nella prima conferenza stampa dal raduno della Nazionale Under 21 dove gli Azzurrini stanno preparando le due gare di qualificazione agli Europei: venerdì 5 settembre alle ore 18.15 contro il Montenegro a La Spezia e martedì 9 a Bitola (sempre alle 18.15) contro la Macedonia del Nord. Baldini, dopo aver dovuto rinunciare a Camarda (al suo posto è stato chiamato Jeff Ekhator del Genoa), ha registrato anche l’indisponibilità di Pietro Comuzzo e Michael Kayode: aggregato al gruppo il difensore Gabriele Guarino dell’Empoli. "La chiamata della Nazionale alla mia età non me l’aspettavo - ha esordito Baldini - È un’emozione in senso positivo, sono felice di essere qui e di aver avuto questo incarico, una bellissima sorpresa che mi ha riempito di gioia. Quando sono uscito di casa per venire a Tirrenia e mi sono congedato dalla mia famiglia è stato unico e speciale. Ma alle emozioni cerco di non pensare, di non mostrarle a un mondo che spesso non lo merita. Certo, quando sarò a La Spezia e sentirò l’inno lo canterò col cuore, perché lì dentro c’è la storia che passa, di chi ha fatto di tutto per rendere l’Italia un paese libero e democratico, in cui si può dire liberamente ciò che si pensa".

"Possiamo vincere un Europeo o un oro alle Olimpiadi" Baldini è perontorio rispetto a ciò che vuole vedere dalla sua squadra: "Ho visto ragazzi felici e disponibili, ora dobbiamo far capire loro che abbiamo una responsabilità molto grande e in ogni gara dovremo dare delle risposte, giocando con il cuore, senza cadere in banali stereotipi, ma il cuore è l’unico che indica la strada giusta da percorrere quando si fa un cammino. Ci tengo che i ragazzi riescano a capire questo concetto - spiega - I calciatori devono capire che fanno il mestiere più bello del mondo non per i guadagni, ma perché il calcio permettere loro di esprimersi per quello che sono, degli artisti che hanno la possibilità di fare ciò che hanno sempre sognato". Il neo allenatore dell'Under 21 è anche chiaro negli obiettivi: "Mi trovo qui ed è un premio che è arrivato dal destino e dal mio percorso - spiega ancora- La Federazione ha scelto me e sono convinto che possiamo far accadere qualcosa di positivo, possiamo andare lontano, vincere un Europeo e un oro alle Olimpiadi. So di espormi alle critiche dicendo questo, ma non mi arrenderò mai all'idea di dover rinunciare ai miei sogni e ai miei obiettivi, anche di fronte alle critiche".