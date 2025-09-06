Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Italia, cosa facevano i giocatori di oggi ai Mondiali 2014

Nazionale fotogallery
28 foto

La situazione attuale vede l'Italia inseguire l'obiettivo di qualificarsi al Mondiale 2026, dopo aver mancato l'appuntamento sia nel 2018 che nel 2022. L'ultima gara azzurra nella competizione, infatti, risale al 24 giugno 2014. Dov'erano allora i giocatori di oggi convocati da Gattuso? C'è chi aveva solo 8 anni, mentre solo in tre erano protagonisti a livello professionistico. E c'è anche chi aveva abbandonato il calcio...

ITALIA-ESTONIA 5-0: HIGHLIGHTS

Calcio: altre fotogallery

Dov'erano gli Azzurri di oggi ai Mondiali 2014?

Nazionale

La situazione attuale vede l'Italia inseguire l'obiettivo di qualificarsi al Mondiale 2026, dopo...

28 foto

I migliori giocatori svincolati sul mercato

Calciomercato

Stop alle trattative nella sessione estiva, ma c’è un mercato che non finisce: è quello dei...

46 foto

Gattuso Ct come Conte e Mancini: esordio vincente

Nazionale

Inizia con un 5-0 all'Estonia l'avventura di Gennaro Gattuso sulla panchina azzurra: un esordio...

18 foto

Italia-Estonia, le pagelle di Stefano De Grandis

qual. mondiali

Kean, Retegui e Raspadori. Porta la firma dei tre attaccanti azzurri, ma soprattutto di Rino...

14 foto

Qualificazioni: risultati e classifiche dei gironi

qual. Mondiali

Il cammino della nuova Italia di Gattuso nelle qualificazioni mondiali riparte con una vittoria:...

14 foto
Vai alla Sezione

Video in evidenza