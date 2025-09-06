La situazione attuale vede l'Italia inseguire l'obiettivo di qualificarsi al Mondiale 2026, dopo aver mancato l'appuntamento sia nel 2018 che nel 2022. L'ultima gara azzurra nella competizione, infatti, risale al 24 giugno 2014. Dov'erano allora i giocatori di oggi convocati da Gattuso? C'è chi aveva solo 8 anni, mentre solo in tre erano protagonisti a livello professionistico. E c'è anche chi aveva abbandonato il calcio...
- ai Mondiali del 2014: aveva 15 anni
- dov'era: chiudeva il suo periodo con le giovanili del Milan per passare nella Primavera rossonera. Poco più di un anno dopo, a 16 anni, sarebbe arrivato il suo debutto in Serie A
- ai Mondiali del 2014: aveva 13 anni
- dov'era: primi trasferimenti in carriera (ancora non professionistica) per il portiere che di lì a poco avrebbe festeggiato il suo 14° compleanno passando dal vivaio del Sant'Ermete (nel riminese) a quello del Cesena. Avrebbe poi completato la trafila delle giovanili con l'Atalanta
- ai Mondiali del 2014: aveva 17 anni
- dov'era: era nella Primavera dell'Udinese e dalla stagione 2014/15 cominciò a collezionare le prime panchine in Serie A con la prima squadra. Esordio nella massima serie che sarebbe, però, arrivato solo nel 2017 con il prestito alla Spal dopo la promozione ottenuta l'anno prima
- ai Mondiali del 2014: aveva 17 anni
- dov'era: giocava nella Primavera dell'Udinese ma la sua avventura friulana sarebbe terminata poche settimane dopo. Prima il prestito in Serie D al Fontanafredda, poi quello al Venezia che lo avrebbe definitivamente riscattato. In Serie A arriverà soltanto nella stagione 2020/21
- ai Mondiali del 2014: aveva 15 anni
- dov'era: militava nel settore giovanile dell'Atalanta. Nell'estate del Mondiale fece un altro piccolo step, passando dai Giovanissimi Nazionali (Under 15) all'U17 bergamasca. E con la Dea sarebbe arrivato anche l'esordio tra i grandi prima di trasferirsi all'Inter
- ai Mondiali del 2014: aveva 14 anni
- dov'era: giocava nel settore giovanile del Milan, con la quale però non arriverà mai l'esordio tra i grandi. A livello professionistico il debutto avverrà con il Bordeaux
- ai Mondiali del 2014: aveva 12 anni
- dov'era: giocava nel settore giovanile della Roma, con la quale avrebbe esordito in prima squadra nel 2020
- ai Mondiali del 2014: aveva 14 anni
- dov'era: giocava nel settore giovanile del Genoa. Dal 2017 iniziò a fare gavetta tra Serie D, C e B prima di tornare in rossoblù per la prima stagione in A nel 2021
- ai Mondiali del 2014: aveva 20 anni
- dov'era: giocava nella Reggina, con cui aveva terminato il suo periodo nelle giovanili. Nel 2015 si sarebbe trasferito a Matera e due anni dopo poi all'Empoli per la sua prima volta in Serie A
- ai Mondiali del 2014: aveva 16 anni
- dov'era: giocava nel vivaio dell'Inter, pronto allo step dopo l'estate con la Primavera nerazzurra. E nella stessa stagione arriveranno anche gli esordi assoluti - ancora minorenne - sia in campionato che in Europa League
- ai Mondiali del 2014: aveva 16 anni
- dov'era: nello stesso giorno in cui l'Italia perdeva con l'Uruguay e salutava il Mondiale, l'attuale difensore della Juve festeggiava il suo 16° compleanno. In quell'estate sarebbe passato in prestito per un biennio dalle giovanili dell'Alessandria a quella del Pavarolo, prima di una lunga gavetta nelle serie minori che lo avrebbe poi condotto alla maglia bianconera
- ai Mondiali del 2014: aveva 7 anni
- dov'era: militava nel vivaio del Vigontina, società del padovano. Quando l'Italia vinceva, invece, il suo ultimo Mondiale il giovane difensore non era ancora nato
- ai Mondiali del 2014: aveva 18 anni
- dov'era: giocava nella Primavera della Fiorentina, mentre l'anno dopo si sarebbe trasferito al Perugia per la sua prima esperienza tra i grandi
- ai Mondiali del 2014: aveva 17 anni
- dov'era: giocava nella Primavera del Cagliari, ma da quell'estate iniziò a fare la spola tra le giovanili e la prima squadra, facendo il suo debutto in Serie A a quasi un anno di distanza dal Mondiale
- ai Mondiali del 2014: aveva 11 anni
- dov'era: è nel settore giovanile del Padova, dove rimarrà fino al 2018 vincendo anche uno scudetto Under 15. Passato al vivaio dell'Inter, avrebbe debuttato tra i grandi con la Reggina e in A col Bologna
- ai Mondiali del 2014: aveva 14 anni
- dov'era: proprio nell'estate del Mondiale il centrocampista avrebbe passato la prima sliding door della sua carriera, trasferandosi dal settore giovanile della Lazio a quello della Roma, ma neanche con i giallorossi riuscirà a esordire tra i grandi. Sarà la scommessa vincente del Sassuolo con cui maturerà (prestiti compresi) prima di andare all'Inter
- ai Mondiali del 2014: aveva 16 anni
- dov'era: giocava nel vivaio del Milan. Fu quella l'estate in cui fu 'promosso' in Primavera, mentre nella stagione successiva arrivò la prima volta con i grandi. Anche su di lui è stato il Sassuolo poi a scommetterci, prima di passare alla Juve
- ai Mondiali del 2014: aveva 12 anni
- dov'era: mentre gli Azzurri uscivano dal Mondiale, per il centrocampista si concretizzava il primo trasferimento in carriera. Dall'Accademia nerazzurra all'Alcione, settore giovanile nella quale giocherà fino al suo passaggio al Genoa con cui debutterà tra i professionisti
- ai Mondiali del 2014: aveva 14 anni
- dov'era: militava nel settore giovanile del Brescia e di lui si cominciava a parlare un gran bene tra gli addetti ai lavori. Con le Rondinelle debutterà in A nella stagione 2019/20, poi la firma col Milan e l'espatrio successivo direzione Newcastle
- ai Mondiali del 2014: aveva 8 anni
- dov'era: avrebbe festeggiato i nove anni pochi giorni dopo l'eliminazione dell'Italia, ma già faceva parte del settore giovanile dell'Inter, squadra con cui ha debuttato in Serie A 11 anni dopo
- ai Mondiali del 2014: aveva 14 anni
- dov'era: giocava nell'Under 17 della Juventus e già timbrava i cartellini a suon di gol. I bianconeri lo faranno poi debuttare in Champions nella stagione 2016/17
- ai Mondiali del 2014: aveva 12 anni
- dov'era: militava nel settore giovanile del Milan, con cui avrebbe esordito nella massima serie nel 2019/20. Nella tradizione di famiglia vincerà lo scudetto nel 2022, prima di cercare migliori fortune altrove
- ai Mondiali del 2014: aveva 17 anni
- dov'era: faceva parte del vivaio dell'Ascoli, la stessa squadra con la quale avrebbe mostrato il suo talento a livello professionistico, finendo per attirare le attenzioni della Juve. I bianconeri ne hanno posseduto il cartellino, ma non ci ha mai giocato, e dal 2018 gioca a Bologna
- ai Mondiali del 2014: aveva 20 anni
- dov'era: giocava nel Pescara (in Serie B), dove si era trasferito l'anno prima dalla Roma. Ma i giallorossi lo avrebbero ricomprato nell'estate successiva prima di rivenderlo al Sassuolo. In neroverde si è affermato, giocando poi per Inter e Napoli
- ai Mondiali del 2014: aveva 14 anni
- dov'era: faceva parte del vivaio del Sassuolo, la squadra che lo ha poi lanciato nel grande calcio, prima di andare a vincere lo scudetto col Napoli e trasferirsi quest'estate all'Atletico Madrid
- ai Mondiali del 2014: aveva 15 anni
- dov'era: proprio in quell'estate, in Argentina, l'attaccante decise di lasciare il settore giovanile del River Plate per dedicarsi esclusivamente all'hockey su prato, di cui il papà era un campione. Solo due anni dopo sarebbe arrivato il Boca Juniors a tentarlo e a riportarlo nel mondo del calcio. Nel 2023 il suo arrivo in Italia, alla corte del Genoa, ma solo dopo il debutto già avvenuto in Nazionale
- ai Mondiali del 2014: aveva 19 anni
- dov'era: giocava nella Primavera del Verona che, nell'estate del Mondiale, decise di riscattare definitivamente il suo cartellino dal Bellaria, cedendolo poi in prestito al Venezia, allora in Serie C. La stagione successiva si concretizzerà il suo sogno di debuttare in Serie A
- ai Mondiali del 2014: aveva 36 anni
- dov'era: si era ritirato dal calcio giocato l'anno prima dopo l'ultima annata annata al Sion e al contempo era diventato allenatore. Le prime avventure in Svizzera e al Palermo, poi ecco nell'estate del 2014 l'inizio del suo periodo greco all'Ofi Creta. Esperienza che durerà appena sei mesi, il tempo necessario però per vederlo all'opera in uno sfogo diventato virale durante una conferenza stampa