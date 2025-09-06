La situazione attuale vede l'Italia inseguire l'obiettivo di qualificarsi al Mondiale 2026, dopo aver mancato l'appuntamento sia nel 2018 che nel 2022. L'ultima gara azzurra nella competizione, infatti, risale al 24 giugno 2014. Dov'erano allora i giocatori di oggi convocati da Gattuso? C'è chi aveva solo 8 anni, mentre solo in tre erano protagonisti a livello professionistico. E c'è anche chi aveva abbandonato il calcio...

ITALIA-ESTONIA 5-0: HIGHLIGHTS