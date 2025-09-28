Buona la prima. L’Italia U-20 comincia con tre punti il suo cammino al Mondiale di categoria in corso in Cile, vincendo 1-0 contro l’Australia nella gara inaugurale nel girone D. Il prossimo appuntamento è per mercoledì 1 ottobre contro Cuba, poi la gara contro l’Argentina per chiudere il proprio raggruppamento: la qualificazione agli ottavi è garantita alle prime due classificate più le quattro migliori terze.

La cronaca

Gli azzurrini rischiano nella fase iniziale, con la decisiva respinta di Nunziante, poi però rispondono e trovano subito il vantaggio. Mosconi viene steso dal portiere Hall in area di rigore e dal dischetto Mannini incrocia per sbloccare il punteggio. Col passare dei minuti, l’Italia gestisce con tranquillità in pallone e va anche vicina a trovare il raddoppio, ma l’intervento dell’estremo difensore australiano impedisce la rete di Corradi, poi è Amey a sfiorare il gol, poco prima di accusare un infortunio muscolare e lasciare anzitempo il campo. L’Australia non demorde e con Jovanovic e Bennie spreca le occasioni per arrivare al pari, così come spinge nella ripresa per strappare almeno un punto. Il palo colpito da Liberati tiene la partita ancora aperta per gli ultimi venti minuti di partita circa, ma i giovani azzurri tengono il minimo vantaggio fino alla fine e mettono in cassaforte la vittoria.