È di nuovo tempo di Nazionale. Con i campionati fermi per la seconda sosta dopo quella di settembre, l'Italia tornerà in campo per le gare di qualificazione al Mondiale 2026. Per gli Azzurri sono previste due partite dopo aver aver ottenuto 9 punti nelle prime quattro giornate, in virtù della sconfitta all'esordio contro la Norvegia che al momento pregiudica il primo posto a favore di Haaland e compagni. I ragazzi di Gattuso occupano al momento la seconda posizione del gruppo I, a -6 rispetto ai norvegesi (con una partita in meno) e appaiati con Israele, battuta 5-4 nell'ultima gara disputata dagli Azzurri. Ora il calendario prevede la sfida in casa dell'Estonia, in programma sabato 11 ottobre alle 20.45, e poi quella di ritorno contro Israele, fissata per martedì 14 ottobre alle 20.45, a Udine. La sosta di novembre chiuderà, poi, definitivamente il girone con le ultime partite per l'Italia che affronterà Moldavia e Norvegia.