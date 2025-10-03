Esplora tutte le offerte Sky
Convocati Italia, i giocatori per le gare di qualificazioni Mondiali con Estonia e Israele

nazionale fotogallery
30 foto

Il ct dell'Italia Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei giocatori convocati per le gare contro Estonia (sabato 11 ottobre in trasferta) e Israele (martedì 14 ottobre a Udine). Prima chiamata in Nazionale per il centrocampista della Fiorentina Hans Nicolussi Caviglia e per l’attaccante del Bologna Nicolò Cambiaghi, mentre tornano in Azzurro il milanista Gabbia e il romanista Cristante, assenti rispettivamente da ottobre e giugno 2024.

