Il ct dell'Italia Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei giocatori convocati per le gare contro Estonia (sabato 11 ottobre in trasferta) e Israele (martedì 14 ottobre a Udine). Prima chiamata in Nazionale per il centrocampista della Fiorentina Hans Nicolussi Caviglia e per l’attaccante del Bologna Nicolò Cambiaghi, mentre tornano in Azzurro il milanista Gabbia e il romanista Cristante, assenti rispettivamente da ottobre e giugno 2024.

IL PALLONE UFFICIALE DEL MONDIALE 2026