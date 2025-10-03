Convocati Italia, i giocatori per le gare di qualificazioni Mondiali con Estonia e Israele
Il ct dell'Italia Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei giocatori convocati per le gare contro Estonia (sabato 11 ottobre in trasferta) e Israele (martedì 14 ottobre a Udine). Prima chiamata in Nazionale per il centrocampista della Fiorentina Hans Nicolussi Caviglia e per l’attaccante del Bologna Nicolò Cambiaghi, mentre tornano in Azzurro il milanista Gabbia e il romanista Cristante, assenti rispettivamente da ottobre e giugno 2024.
- MARCO CARNESECCHI (Atalanta)
- GIANLUIGI DONNARUMMA (Psg)
- ALEX MERET (Napoli)
- GUGLIELMO VICARIO (Tottenham)
- ALESSANDRO BASTONI (Inter)
- RICCARDO CALAFIORI (Arsenal)
- ANDREA CAMBIASO (Juventus)
- DIEGO COPPOLA (Brighton & Hove Albion)
- GIOVANNI DI LORENZO (Napoli)
- FEDERICO DIMARCO (Inter)
- MATTEO GABBIA (Milan)
- GIANLUCA MANCINI (Roma)
- DESTINY UDOGIE (Tottenham)
- NICOLÒ BARELLA (Inter)
- BRYAN CRISTANTE (Roma)
- DAVIDE FRATTESI (Inter)
- MANUEL LOCATELLI (Juventus)
- HANS NICOLUSSI CAVIGLIA (Fiorentina)
- SANDRO TONALI (Newcastle)
- NICOLÒ CAMBIAGHI (Bologna)
- FRANCESCO PIO ESPOSITO (Inter)
- MOISE KEAN (Fiorentina)
- RICCARDO ORSOLINI (Bologna)
- MATTEO POLITANO (Napoli)
- GIACOMO RASPADORI (Atletico Madrid)
- MATEO RETEGUI (Al-Qadisiya )
- MATTIA ZACCAGNI (Lazio)
- Bellanova
- Fabbian
- Gatti
- Rovella
- Leoni
- Daniel Maldini
- Scamacca
- Coppola
- Nicolussi
- Cambiaghi
- Gabbia
- Udogie
- Cristante
- L'Italia fin qui ha giocato 4 match di qualificazione mondiale nel gruppo I: bilancio di 3 vittorie e 1 sconfitta (all'esordio del girone in Norvegia, con Spalletti ct). Questa la situazione di classifica:
- Norvegia: 15 punti in 5 partite (24 gol fatti, 3 gol subiti)
- ITALIA: 9 punti in 4 partite (12 gol fatti, 7 gol subiti)
- Israele: 9 punti in 5 partite (15 gol fatti, 11 gol subiti)
- Estonia: 3 punti in 5 partite (5 gol fatti, 13 gol subiti)
- Moldavia: 0 punti in 5 partite (3 gol fatti, 25 gol subiti)
- Le qualificazioni Uefa mettono in palio 16 posti
- Ci sono 12 gironi da 4 o 5 squadre: la squadra vincitrice di ogni girone si qualifica
- I 4 posti rimanenti saranno assegnati attraverso uno spareggio che coinvolge 16 squadre. Allo spareggio parteciperanno le 12 seconde dei gironi e le 4 squadre meglio posizionate nei gironi di Nations League (che non hanno concluso la fase a gironi delle qualificazioni al 1° o 2° posto). Le 16 squadre saranno sorteggiate in 4 distinti percorsi di spareggio che prevedono una semifinale e una finale