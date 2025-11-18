Transfermarkt ha ricostruito la top 11 dei giocatori più impiegati da Spalletti e Gattuso con l'Italia nel 2025, tra le partite di Nations League e le gare di qualificazioni mondiali (la nostra Nazionale ha disputato in totale 10 match ufficiali quest'anno). In testa c'è Donnarumma, considerando invece i calciatori di movimento il più utilizzato è Di Lorenzo. Saranno questi gli Azzurri che scenderanno in campo nel marzo 2026 per i playoff mondiali?

ITALIA AI PLAYOFF: COME FUNZIONA IL SORTEGGIO