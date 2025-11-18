Offerte Black Friday
Italia, la top 11 dei giocatori più utilizzati in Nazionale nel 2025

Nazionale fotogallery
12 foto

Transfermarkt ha ricostruito la top 11 dei giocatori più impiegati da Spalletti e Gattuso con l'Italia nel 2025, tra le partite di Nations League e le gare di qualificazioni mondiali (la nostra Nazionale ha disputato in totale 10 match ufficiali quest'anno). In testa c'è Donnarumma, considerando invece i calciatori di movimento il più utilizzato è Di Lorenzo. Saranno questi gli Azzurri che scenderanno in campo nel marzo 2026 per i playoff mondiali?

ITALIA AI PLAYOFF: COME FUNZIONA IL SORTEGGIO

