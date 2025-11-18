Transfermarkt ha ricostruito la top 11 dei giocatori più impiegati da Spalletti e Gattuso con l'Italia nel 2025, tra le partite di Nations League e le gare di qualificazioni mondiali (la nostra Nazionale ha disputato in totale 10 match ufficiali quest'anno). In testa c'è Donnarumma, considerando invece i calciatori di movimento il più utilizzato è Di Lorenzo. Saranno questi gli Azzurri che scenderanno in campo nel marzo 2026 per i playoff mondiali?
- Partite giocate: 9
- Minuti in campo: 810'
- Partite giocate: 9
- Minuti in campo: 810'
- Partite giocate: 4
- Minuti in campo: 360'
- Gol: 2
- Partite giocate: 8
- Minuti in campo: 716'
- Gol: 1
- Partite giocate: 6
- Minuti in campo: 358'
- Gol: 1
- Partite giocate: 9
- Minuti in campo: 774'
- Gol: 2
- Partite giocate: 9
- Minuti in campo: 720'
- Partite giocate: 8
- Minuti in campo: 483'
- Partite giocate: 9
- Minuti in campo: 459'
- Gol: 4
- Partite giocate: 5
- Minuti in campo: 346'
- Gol: 6
- Partite giocate: 8
- Minuti in campo: 603'
- Gol: 5
- Donnarumma e Di Lorenzo sono i due giocatori più utilizzati in Nazionale nel 2025: entrambi hanno vestito la maglia azzurra per 810 minuti, distribuiti su 9 partite tra Nations League e qualificazioni al Mondiale 2026