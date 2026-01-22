Giorgio Porrà racconta Gennaro Gattuso, il ragazzo di Calabria diventato Ct e chiamato a riportare l’Italia ai Mondiali. Da campione del mondo con la Nazionale nel 2006, alla guida degli Azzurri a caccia della qualificazione, ritornando all’infanzia sullo Ionio, dai campi di periferia fino al Milan e a Berlino 2006. Appuntamento dal 23 gennaio su Sky Sport, in streaming su NOW e on demand

"Run Boy Run" è il brano evocativo da cui parte la nuova puntata de L’Uomo della Domenica- dal Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano- produzione originale Sky Sport firmata da Giorgio Porrà. Protagonista assoluto, Gennaro Gattuso, il nuovo Commissario Tecnico della Nazionale, chiamato a compiere l'impresa più difficile: riportare l'Italia ai Mondiali dopo due mancate qualificazioni. C'è un guerriero calabrese che si è messo in testa di cambiare la storia. Quella dell'Italia, da troppi anni fuori dai Mondiali di calcio. Impresa complessa, come le tante già affrontate in carriera. Mai banale, come il suo vissuto.

Buffon: "Gattuso imprescindibile e insostituibile" Porrà, con la consueta cifra narrativa che fonde epica sportiva, ritratto umano e profondità letteraria, racconta l’uomo, prima ancora del calciatore e dell’allenatore. Lo fa restituendo il percorso di Rino Gattuso dai campi polverosi della Calabria all'Ibrox Park di Glasgow, dai trionfi con il Milan e la Nazionale al ruolo cruciale di guida del presente azzurro. Un viaggio intimo e intenso, arricchito dalle testimonianze di grandi compagni e osservatori del mondo del calcio: Gianluigi Buffon lo definisce “imprescindibile e insostituibile”, capace di “catalizzare e trasmettere energia all'intera squadra”; Paolo Condò ricorda l'epica semifinale di Dortmund 2006, con la fiducia incrollabile dei compagni: “Se la Germania fosse partita in contropiede, Gattuso l’avrebbe fermata”. In un presente azzurro fatto di fragilità e identità da ritrovare, Gattuso rappresenta la figura perfetta per restituire dignità e passione a un popolo calcistico smarrito. Come osserva Buffon: “Abbiamo pensato che Rino fosse la persona giusta, al posto giusto, nel momento giusto”. La narrazione tocca anche l’urgenza generazionale di tornare a vivere un Mondiale: una giovinezza senza quelle emozioni è una giovinezza a cui manca qualcosa. E Gattuso si fa carico di questo mandato emotivo, oltre che sportivo.

Le parole di Bonucci, Del Piero, Bergomi, Boban, Capello, Costacurta e Di Canio Attraverso citazioni letterarie, testimonianze di ex campioni come Bonucci, Del Piero, Bergomi, Boban, Capello, Costacurta, Di Canio, e interventi giornalistici anche di Fabio Licari, il programma analizza le fragilità del movimento italiano e le speranze affidate a un Ct fuori dagli schemi. Gattuso non è solo passione e grinta: è studio, conoscenza, appartenenza. È il mediano che ha fatto del sacrificio una vocazione e della semplicità una filosofia di gioco. Oggi si propone come guida pragmatica di una Nazionale da ricostruire, con un mantra chiaro: “Non mollare mai”. In onda su Sky Sport, in streaming su NOW e on demand. Un appuntamento imperdibile per chi ama il calcio che racconta storie vere, fatte di sudore, sogni e riscatti. Quello che sa ancora parlare al cuore di un Paese intero.