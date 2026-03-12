Roberto Mancini non può rientrare in Qatar: il comunicato dell'Al-Sadd e le newsSPORT E GUERRA
Con un comunicato ufficiale, l'Al-Sadd ha annunciato che Roberto Mancini, al momento, non può tornare in Qatar e riprendere ad allenare la squadra. Mancini era rientrato in Italia a metà della scorsa settimana ma, per il precipitare della situazione legata la conflitto tra Israele, Usa e Iran, e il conseguente blocco del traffico aereo non riesce a rientrare a Doha. Sulla panchina del'Al-Sadd, nella partita di venerdì contro Umm Salal, siederà quindi Sergio Alegre
"Impossibilitato" a tornare ad allenare l'Al-Sadd. A causa del precipitare della situazione legata al conflitto nel Golfo, Roberto Mancini lascia, momentaneamente, la panchina del club qatariota che allena dal novembre dello scorso anno. Lo ha comunicato ufficialmente lo stesso club, che ha anche annunciato che, per il prossimo match contro l'Umm Salal, in panchina andrà l'allenatore in seconda Sergio Alegre. Mancini era stato autorizzato a lasciare il Qatar a metà della scorsa settimana per motivi familiari ed ora il blocco aereo che vige sul Paese arabo gli impedisce di tornare.
Il comunicato ufficiale dell'Al-Sadd
"Sulla base del coordinamento precedente tra il nostro allenatore Roberto Mancini e la dirigenza del club, era stato pianificato che l’allenatore lasciasse la squadra dopo la gara d’andata dell’AFC Champions League Elite a causa di un problema medico familiare. A seguito dei recenti sviluppi nella regione, Mancini è partito come previsto. Tuttavia, a causa della situazione dei voli, non è ancora riuscito a tornare. Di conseguenza, Sergio Alegre guiderà la squadra nella partita di domani contro l’Umm Salal, mentre proseguiranno le attività di coordinamento per il ritorno dell’allenatore alla prima occasione disponibile".