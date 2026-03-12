Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Roberto Mancini non può rientrare in Qatar: il comunicato dell'Al-Sadd e le news

SPORT E GUERRA

Con un comunicato ufficiale, l'Al-Sadd ha annunciato che Roberto Mancini, al momento, non può tornare in Qatar e riprendere ad allenare la squadra. Mancini era rientrato in Italia a metà della scorsa settimana ma, per il precipitare della situazione legata la conflitto tra Israele, Usa e Iran, e il conseguente blocco del traffico aereo non riesce a rientrare a Doha. Sulla panchina del'Al-Sadd, nella partita di venerdì contro Umm Salal, siederà quindi Sergio Alegre

IRAN AI MONDIALI? TRUMP: "MEGLIO DI NO"

"Impossibilitato" a tornare ad allenare l'Al-Sadd. A causa del precipitare della situazione legata al conflitto nel Golfo, Roberto Mancini lascia, momentaneamente, la panchina del club qatariota che allena dal novembre dello scorso anno. Lo ha comunicato ufficialmente lo stesso club, che ha anche annunciato che, per il prossimo match contro l'Umm Salal, in panchina andrà l'allenatore in seconda Sergio Alegre. Mancini era stato autorizzato a lasciare il Qatar a metà della scorsa settimana per motivi familiari ed ora il blocco aereo che vige sul Paese arabo gli impedisce di tornare.

 

Leggi anche

Bombe a Doha, la testimonianza di Roccati

Il comunicato ufficiale dell'Al-Sadd

"Sulla base del coordinamento precedente tra il nostro allenatore Roberto Mancini e la dirigenza del club, era stato pianificato che l’allenatore lasciasse la squadra dopo la gara d’andata dell’AFC Champions League Elite a causa di un problema medico familiare. A seguito dei recenti sviluppi nella regione, Mancini è partito come previsto. Tuttavia, a causa della situazione dei voli, non è ancora riuscito a tornare. Di conseguenza, Sergio Alegre guiderà la squadra nella partita di domani contro l’Umm Salal, mentre proseguiranno le attività di coordinamento per il ritorno dell’allenatore alla prima occasione disponibile".

 

Leggi anche

Iran ai Mondiali? Risponde Trump

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calcio: altre notizie

La calciatrice iraniana trattiene le lacrime

VIDEO

In Australia è in corso la Coppa d’Asia femminile a cui partecipa anche la nazionale iraniana....

Dybala pronto per il Genoa, out Soulé e Hermoso

roma

Paulo Dybala sta bene e si candida a una maglia da titolare con il Genoa (match LIVE su Sky Sport...

Doveri sarà l'arbitro del derby Milan-Inter

Serie A

Baccini e Berti saranno gli assistenti. Marchetti quarto uomo, mentre al Var ci saranno Abisso e...

Palladino: "Bravi a rimontare, vogliamo la finale"

atalanta

L'allenatore dell'Atalanta analizza la sfida della semifinale di andata di Coppa Italia...

Sarri: "Dispiace, i tifosi ci avrebbero aiutato"

Coppa Italia

L'allenatore della Lazio commenta il pareggio contro l'Atalanta all'Olimpico: "Prestazione di...
Vai alla sezione

CALCIO: SCELTI PER TE