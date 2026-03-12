"La nazionale di calcio iraniana è benvenuta ai Mondiali, ma non credo sia appropriato che siano lì, per la loro vita e sicurezza". Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, con un post sul suo profilo Truth. Il commento dell'inquilino della Casa Bianca arriva a poche ore dalla presa di posizione del ministro dello sport dell'Iran, Ahmad Donjamali, che aveva escluso categoricamente la possibilità per la nazionale allenata dal ct Amir Ghalenoei di prendere parte alla rassegna iridata in programma la prossima estate in Stati Uniti, Canada e Messico: "Dal momento che questo governo corrotto ha assassinato il nostro leader, non abbiamo alcuna intenzione di partecipare ai Mondiali. Ci sono state imposte due guerre in otto o nove mesi e diverse migliaia dei nostri cittadini sono stati uccisi. Non abbiamo alcuna intenzione di partecipare", le parole riportate dal quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung.