Iran ai Mondiali 2026, Trump: "Meglio se non vengono per la loro sicurezza"sui social
Il presidente Usa ha scritto un post sul suo profilo Truth in cui parla della nazionale di calcio dell'Iran come "benvenuta" ai prossimi Mondiali negli Stati Uniti, salvo però aggiungere di non ritenere "appropriata" la loro presenza "per la loro vita e per la loro sicurezza"
"La nazionale di calcio iraniana è benvenuta ai Mondiali, ma non credo sia appropriato che siano lì, per la loro vita e sicurezza". Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, con un post sul suo profilo Truth. Il commento dell'inquilino della Casa Bianca arriva a poche ore dalla presa di posizione del ministro dello sport dell'Iran, Ahmad Donjamali, che aveva escluso categoricamente la possibilità per la nazionale allenata dal ct Amir Ghalenoei di prendere parte alla rassegna iridata in programma la prossima estate in Stati Uniti, Canada e Messico: "Dal momento che questo governo corrotto ha assassinato il nostro leader, non abbiamo alcuna intenzione di partecipare ai Mondiali. Ci sono state imposte due guerre in otto o nove mesi e diverse migliaia dei nostri cittadini sono stati uccisi. Non abbiamo alcuna intenzione di partecipare", le parole riportate dal quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Chi al posto dell'Iran in caso non partecipi?
Se l'Iran dovesse rinunciare ai Mondiali, si creerebbe un rebus regolamentare senza precedenti. Il regolamento Fifa (articolo 6.7) lascia ampio potere discrezionale in una situazione del genere: "Se una federazione membro partecipante si ritira e/o viene esclusa dalla Coppa del Mondo Fifa 2026, la Fifa deciderà sulla questione a propria esclusiva discrezione e adotterà qualsiasi misura ritenuta necessaria. La Fifa potrà decidere di sostituire la federazione partecipante in questione con un’altra associazione", si legge. La soluzione più 'logica' sarebbe pescare nella stessa confederazione dell’esclusa (in questo caso l’Asia) e in questo caso le opzioni sarebbero due: Emirati Arabi Uniti (la prima non qualificata dal girone della terza fase di qualificazioni asiatiche, alle spalle di Iran e Uzbekistan) oppure Iraq (che a fine mese sarà impegnato nei playoff mondiali interzona). Ma non è da scartare a priori nemmeno il ripescaggio tramite ranking Fifa, situazione che potrebbe riguardare da vicino l'Italia in caso di eliminazione ai playoff.