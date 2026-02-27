Italia, presentata la maglia della Nazionale Italy 1970's ispirata alla storia azzurra
Presentata nel corso della Milano Fashion Week la maglia della Nazionale Italy 1970, ispirata ad un grande decennio di storia Azzurra. Adidas ha così celebrato l’eredità di un decennio che ha contribuito a rendere iconica l’immagine degli Azzurri in tutto il mondo
- Adidas e FIGC hanno presentato Jersey ITALY 1970’s, ispirata ad un grande decennio di storia Azzurra.
- Adidas rievoca il passato della FIGC con una maglia che celebra l’eredità di un decennio che ha contribuito a rendere iconica l’immagine degli Azzurri in tutto il mondo.
- Questo pezzo da collezione dedicato ai fans della Nazionale Italiana di calcio e agli amanti del vintage riprende il design della classica maglia Azzurra che ha contraddistinto la storia del calcio italiano.
- Ispirata agli Anni 70’, la maglia presenta sul petto lo stemma della Nazionale utilizzato in quel decennio storico
- La scritta ‘ITALIA’ campeggia in un color giallo dorato sopra al tricolore, inserita all’interno di uno scudo. Sulla sinistra compare invece il logo del Trifoglio di colore bianco, contornato da un profilo nero.
- La maglia è stata svelata giovedì 26 febbraio da una leggenda del calcio Italiano, come Alessandro Del Piero, durante lo spettacolo Unexpected, in cui Adidas ha celebrato nel corso della MFW – Milano Fashion Week il suo ruolo come Brand capace di creare cultura attraverso lo sport e la sua straordinaria eredità.
