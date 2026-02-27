 Italia, presentata maglia Nazionale Italy 1970's ispirata a storia azzurra | Sky Sport
Italia, presentata la maglia della Nazionale Italy 1970's ispirata alla storia azzurra

Presentata nel corso della Milano Fashion Week la maglia della Nazionale Italy 1970, ispirata ad un grande decennio di storia Azzurra. Adidas ha così celebrato l’eredità di un decennio che ha contribuito a rendere iconica l’immagine degli Azzurri in tutto il mondo

