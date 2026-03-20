Dopo la classica versione azzurra, la Nazionale italiana ha presentato anche la maglia da trasferta bianca. È un omaggio alla sartoria tradizionale italiana. Dettagli in blu marino e oro, sul collo è presente il monogramma ‘Italia’ ispirato a un ricamo. È la maglia che speriamo di vedere indossata al Mondiale e che sarà usata per i prossimi impegni, playoff compresi all'occorrenza

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