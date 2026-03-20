Nazionale, presentata la seconda maglia bianca: è un omaggio alla sartoria italiana
Dopo la classica versione azzurra, la Nazionale italiana ha presentato anche la maglia da trasferta bianca. È un omaggio alla sartoria tradizionale italiana. Dettagli in blu marino e oro, sul collo è presente il monogramma ‘Italia’ ispirato a un ricamo. È la maglia che speriamo di vedere indossata al Mondiale e che sarà usata per i prossimi impegni, playoff compresi all'occorrenza
FOTO. LA MAGLIA AZZURRA DI CASA - COMPRA QUI LE TUE MAGLIE PREFERITE
- Il nuovo "kit away" - la maglia da trasferta - è una divisa che omaggia la sartoria tradizionale italiana ed è ispirata alle eleganti giacche da completo indossate dalla Nazionale durante momenti storici e celebrativi
- È la maglia che speriamo di vedere indossata al Mondiale e che sarà usata per i "prossimi impegni internazionali", quindi playoff compresi, all'occorrenza
- Ricordiamo che l'Italia giocherà la semifinale playoff giovedì 26 in casa contro l'Irlanda del Nord (e verosimilmente vestirà di azzurro). L'eventuale finale sarà invece in trasferta contro una tra Galles e Bosnia, martedì 31 marzo
- Il motivo della maglietta replica le intricate trame presenti su capi sartoriali
- Le maniche, i loghi e la numerazione sono completati da dettagli in blu marino e oro.
- Sul collo è apposto il monogramma ‘Italia’, ispirato a un ricamo personalizzato.