 Italia, presentata 2^ maglia Nazionale: possibile esordio ai playoff Mondiali | Sky Sport
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Nazionale, presentata la seconda maglia bianca: è un omaggio alla sartoria italiana

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Foto Instagram @azzurri

Dopo la classica versione azzurra, la Nazionale italiana ha presentato anche la maglia da trasferta bianca. È un omaggio alla sartoria tradizionale italiana. Dettagli in blu marino e oro, sul collo è presente il monogramma ‘Italia’ ispirato a un ricamo. È la maglia che speriamo di vedere indossata al Mondiale e che sarà usata per i prossimi impegni, playoff compresi all'occorrenza

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