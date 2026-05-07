Playoff Serie C, le partite del 1° turno nazionale e il tabellone
Sorteggiati nello studio di Sky Sport gli accoppiamenti del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C: le partite saranno Ravenna-Cittadella, Potenza-Campobasso, Lecco-Pianese, Renate-Casarano e Salernitana-Casertana. Gare di andata domenica 10 maggio, ritorno mercoledì 13. Dopo questo primo turno, ci sarà un nuovo sorteggio per il secondo turno nazionale dei playoff. Qui tabellone e tutto quello che c’è da sapere. I playoff di C sono su Sky Sport e in streaming su NOW
- Andata domenica 10 maggio
- Ritorno mercoledì 13 maggio
- Andata domenica 10 maggio
- Ritorno mercoledì 13 maggio
- Andata domenica 10 maggio
- Ritorno mercoledì 13 maggio
- Andata domenica 10 maggio
- Ritorno mercoledì 13 maggio
- Andata domenica 10 maggio
- Ritorno mercoledì 13 maggio
- Ecco il quadro completo degli accoppiamenti dopo il sorteggio
- I risultati delle gare già giocate finora: primo e secondo turno
- Dopo le cinque partite di questa prima fase nazionale dei playoff di Serie C, è previsto un nuovo sorteggio e l’ingresso delle tre squadre che si sono classificate al secondo posto nella stagione regolare, quindi Union Brescia, Ascoli e Catania. Gli accoppiamenti saranno sorteggiati con un sistema di teste di serie, si gioca con andata e ritorno, in caso di parità no supplementari e rigori e avanti le teste di serie. A passare il turno le quattro squadre che si contenderanno l’ultimo posto che vale la promozione in Serie B
- Come funziona l’ultima fase del playoff: le quattro squadre che passano il secondo turno nazionale si sfidano alle Final Four, dopo un ulteriore sorteggio, senza sistema di teste di serie. Due semifinali di andata e ritorno (24 e 27 maggio), in caso di parità al termine dei 90’ supplementari ed eventualmente rigori. Anche la finalissima si gioca con andata e ritorno (2 e 7 giugno) e come per le semifinali, in caso di parità sono previsti supplementari ed eventualmente rigori. Chi vince raggiunge Vicenza, Arezzo e Benevento in Serie B