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Playoff Serie C, le partite del 1° turno nazionale e il tabellone

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Sorteggiati nello studio di Sky Sport gli accoppiamenti del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C: le partite saranno Ravenna-Cittadella, Potenza-Campobasso, Lecco-Pianese, Renate-Casarano e Salernitana-Casertana. Gare di andata domenica 10 maggio, ritorno mercoledì 13. Dopo questo primo turno, ci sarà un nuovo sorteggio per il secondo turno nazionale dei playoff. Qui tabellone e tutto quello che c’è da sapere. I playoff di C sono su Sky Sport e in streaming su NOW

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