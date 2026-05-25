Spagna, i calciatori esclusi dalle convocazioni per i Mondiali 2026. TOP 11
Ufficiali le scelte del Ct De La Fuente per i 26 della Roja che giocheranno al Mondiale. Prima volta senza giocatori spagnoli del Real Madrid, che 'perde' 8-0 il Clásico coi convocati del Barça. Tantissimi i big che tiferanno da casa dai veterani Morata e Carvajal ai talentuosi Huijsen, Barrios e Moleiro. Out gli infortunati Fermin Lopez e Aghehowa, ma c'è una qualità enorme tra gli 'esuberi' di lusso: basta guardare questo 4-2-3-1 così come la panchina...
- Valore di mercato: 22 milioni di euro
- Squadra: Chelsea
- Valore di mercato: 6 milioni di euro
- Squadra: Real Madrid
- Valore di mercato: 35 milioni di euro
- Squadra: Arsenal
- Valore di mercato: 65 milioni di euro
- Squadra: Real Madrid
- Valore di mercato: 60 milioni di euro
- Squadra: Real Madrid
- Valore di mercato: 45 milioni di euro
- Squadra: Manchester City
- Valore di mercato: 60 milioni di euro
- Squadra: Atletico Madrid
- Valore di mercato: 25 milioni di euro
- Squadra: Deportivo La Coruna
- Valore di mercato: 35 milioni di euro
- Squadra: Athletic Club
- Valore di mercato: 40 milioni di euro
- Squadra: Villarreal
- Valore di mercato: 8 milioni di euro
- Squadra: Como
- ALEX REMIRO (portiere, Real Sociedad)
- ROBIN LE NORMAND (difensore, Atletico)
- MARIO GILA (difensore, Lazio)
- JACOBO RAMON (difensore, Como)
- ALEX JIMENEZ (terzino, Bournemouth)
- ALEJANDRO BALDE (terzino, Barcellona)
- MIKEL JAUREGIZAR (centrocampista, Athletic)
- JON GORROTXATEGI (centrocampista, Real Sociedad)
- ALEIX GARCIA (centrocampista, Leverkusen)
- GABRI VEIGA (trequartista, Porto)
- FER LOPEZ (trequartista (Celta Vigo)
- BORJA SAINZ (ala, Porto)
- ANDER BARRENETXEA (ala, Real Sociedad)
- ELIEZER MAYENDA (attaccante, Sunderland)
- PAU VICTOR (attaccante, Braga)
- MARC BERNAL (Barcellona)
- JAVI RODRIGUEZ (Celta Vigo)
- JESUS RODRIGUEZ (Como)
- LEO ROMAN (Maiorca)
- GONZALO GARCIA (Real Madrid)
- SERGIO GOMEZ (Real Sociedad)
- JON MARTIN (Real Sociedad)
- BENAT TURRIENTES (Real Sociedad)
- JAVI GUERRA (Valencia)
- Frattura del quinto metatarso del piede destro per il 23enne centrocampista del Barcellona, uscito infortunato nella penultima giornata della Liga e costretto all'operazione. Un peccato anche per la Spagna, che perde un jolly da 13 gol e 17 assist in stagione
- O Samu se preferite, centravanti classe 2004 da 47 gol in 77 presenze col Porto. Un attaccante che ha già esordito con la Nazionale maggiore, ma che non potrà prendere parte al Mondiale: lo scorso febbraio ha riportato la lesione del legamento crociato del ginocchio destro e si rivedrà in campo la prossima stagione