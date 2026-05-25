Ufficiali le scelte del Ct De La Fuente per i 26 della Roja che giocheranno al Mondiale. Prima volta senza giocatori spagnoli del Real Madrid, che 'perde' 8-0 il Clásico coi convocati del Barça. Tantissimi i big che tiferanno da casa dai veterani Morata e Carvajal ai talentuosi Huijsen, Barrios e Moleiro. Out gli infortunati Fermin Lopez e Aghehowa, ma c'è una qualità enorme tra gli 'esuberi' di lusso: basta guardare questo 4-2-3-1 così come la panchina...

I CONVOCATI DELLA SPAGNA