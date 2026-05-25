Roma in Champions, la festa dei tifosi a Fiumicino e il discorso di Gasperini a Trigoria
La Roma - grazie al successo sul campo del Verona - si è qualificata dopo 7 anni alla Champions League. Nella notte giocatori e staff sono tornati a Roma, accolti dai tifosi in festa per l'obiettivo raggiunto. Poi la festa è proseguita a Trigoria, anche con il discorso di Gasperini ai calciatori giallorossi durante il pranzo
VERONA-ROMA 0-2: HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE
- Tifosi giallorossi attendono l'arrivo dei giocatori nella notte a Fiumicino
- La squadra esce dal terminal dell'aeroporto tra i cori dei supporter
- Il discorso di Gasperini alla squadra durante il pranzo a Trigoria, a poche ore dalla qualificazione in Champions League
- La giornata di festa prosegue all'interno del centro sportivo 'Fulvio Bernardini'