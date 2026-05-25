Non è mai esistita una stagione della moderna Champions League senza Milan e Juve contemporaneamente, o almeno fino alla prossima edizione. Per trovare l'ultimo precedente serve ravvolgere il nastro al 1991/92, quando si chiamava ancora Coppa dei Campioni e la Samp arrivava a giocarsi la finale. Danimarca campione d'Europa, Agassi di Wimbledon. Il Dream Team a Barcellona 1992, gli 883 e Tangentopoli. Al tempo solo Modric e Pinsoglio erano nati

di Marco Salami

LE AVVERSARIE DI MILAN E JUVE IN EUROPA LEAGUE