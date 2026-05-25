 Milan e Juve entrambe fuori dalla Champions, non succedeva dal 1991 1992. Com'era il mondo | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Com’era il mondo l’ultima volta che Milan e Juventus non hanno fatto la Champions

amarcord fotogallery
14 foto

Non è mai esistita una stagione della moderna Champions League senza Milan e Juve contemporaneamente, o almeno fino alla prossima edizione. Per trovare l'ultimo precedente serve ravvolgere il nastro al 1991/92, quando si chiamava ancora Coppa dei Campioni e la Samp arrivava a giocarsi la finale. Danimarca campione d'Europa, Agassi di Wimbledon. Il Dream Team a Barcellona 1992, gli 883 e Tangentopoli. Al tempo solo Modric e Pinsoglio erano nati

di Marco Salami

LE AVVERSARIE DI MILAN E JUVE IN EUROPA LEAGUE

ALTRE FOTOGALLERY

I 26 della Spagna al Mondiale: nessuno del Real

Mondiali

Mai in 16 edizioni dei Mondiali c'era stato uno zero accanto alla casella del Real Madrid. Gli...

28 foto

Milan-Juve senza Champions, l'ultima volta nel '92

amarcord

Non è mai esistita una stagione della moderna Champions League senza Milan e Juve...

14 foto

Roma in Champions, la festa dei tifosi a Fiumicino

roma fiumicino

La Roma - grazie al successo sul campo del Verona - si è qualificata dopo 7 anni alla Champions...

19 foto

Serie A, la classifica del girone di ritorno

Serie A

Chi ha fatto meglio nel girone di ritorno di Serie A? Il Como di Fabregas è la sorpresa più...

20 foto

Napoli, ufficiale l'addio di Antonio Conte

Calciomercato

Antonio Conte non è più l'allenatore del Napoli: adesso è ufficiale. Rafa Benitez non sarà più...

45 foto

Video in evidenza

    Serie A: Ultime Notizie

    Tifoso in prognosi riservata, 8 ultras arrestati

    live scontri derby

    Il tifoso ferito ieri negli scontri prima del derby Torino-Juve resta ricoverato in terapia...

    Scontri prima del derby, 1 tifoso ferito: le news

    torino

    Scontri prima del derby Torino-Juventus. Secondo quanto si apprende, un tifoso è rimasto ferito e...

    Gasp: "Dicevano che eravamo un gruppo da 6° posto"

    roma

    Portato in trionfo dai suoi giocatori dopo la vittoria contro il Verona che ha certificato...