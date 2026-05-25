Spagna, i convocati per i Mondiali 2026. Neanche un giocatore del Real: è la prima volta
Mai in 16 edizioni dei Mondiali c'era stato uno zero accanto alla casella del Real Madrid. Gli unici precedenti a Euro 2020 e nelle Olimpiadi del 1920. L'unico papabile era l'ex Juve Huijsen, tagliato dalla lista dei 55 (dove c'erano anche Fran García e Gonzalo). Il Barcellona ne porta ben otto, compreso Yamal, infortunatosi ad aprile ma regolarmente nella lista di De La Fuente
- Una clamorosa prima volta: mai in 16 partecipazioni della Spagna ai Mondiali si era registrata la totale assenza di giocatori del Real Madrid. Era già successo, però, agli Europei, e pure abbastanza recenti, quelli del 2020 con Luis Enrique come Ct. L'unico altro precedente risale addirittura alle Olimpiadi del 1920!
- Resta quindi il Barça l'unico club ad aver sempre avuto rappresentanti spagnoli in ogni edizione dei Mondiali
- Era l'ex Juve Dean Huijsen l'unica opzione realistica per il Real Madrid al Mondiale. Dalla lista dei 55 pre-convocati era già assente Dani Carvajal, mentre c'erano (ma solo come riserve d'emergenza) i madridisti Fran García e Gonzalo Garcia.
- Presente Yamal, nonostante abbia finito la sua stagione ad aprile per infortunio
- Ecco la lista completa
- UNAI SIMON (Athletic Club)
- DAVID RAYA (Arsenal)
- JOAN GARCIA (Barcellona)
- PEDRO PORRO (Tottenham)
- MARCOS LLORENTE (Atletico Madrid)
- AYMERIC LAPORTE (Athletic Club)
- PAU CUBARSÌ (Barcellona)
- MARC PUBILL (Atletico Madrid)
- ERIC GARCIA (Barcellona)
- MARC CUCURELLA (Chelsea)
- ALEJANDRO GRIMALDO (Bayer Leverkusen)
- RODRI (Manchester City)
- MARTIN ZUBIMENDI (Arsenal)
- PEDRI (Barcellona)
- FABIAN RUIZ (Psg)
- MIKEL MERINO (Arsenal)
- GAVI (Barcellona)
- ALEX BAENA (Atletico Madrid)
- MIKEL OYARZABAL (Real Sociedad)
- LAMINE YAMAL (Barcellona)
- FERRAN TORRES (Barcellona)
- BORJA IGLESIAS (Celta Vigo)
- DANI OLMO (Barcellona)
- VICTOR MUÑOZ (Osasuna)
- NICO WILLIAMS (Athletic Club)
- YEREMI PINO (Crystal Palace)