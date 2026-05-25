Mai in 16 edizioni dei Mondiali c'era stato uno zero accanto alla casella del Real Madrid. Gli unici precedenti a Euro 2020 e nelle Olimpiadi del 1920. L'unico papabile era l'ex Juve Huijsen, tagliato dalla lista dei 55 (dove c'erano anche Fran García e Gonzalo). Il Barcellona ne porta ben otto, compreso Yamal, infortunatosi ad aprile ma regolarmente nella lista di De La Fuente

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