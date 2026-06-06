Col tempo il suo vice in azzurro è diventato lui, classe 2009 e portiere della Juventus U-17: il debutto in Nazionale quasi un anno fa, a cui ha aggiunto due gettoni in questo 2026, anche se finora nell'Europeo è rimasto sempre in panchina. Con i bianconeri ha registrato ottimi risultati, con 4 clean sheet in 11 partite e appena 8 gol incassati. Qualche mese fa ha firmato il suo primo contratto da professionista con la Juve, che lo aveva prelevato nel 2023 dal Cittadella e che nella passata stagione ha centrato lo scudetto con l'Under 16 bianconera. Nipote d'arte (il nonno Luigi Murato ha giocato nell'Ascoli in A), è cresciuto nel Dueville, società vicentina, e in tanti sono pronti a scommettere sul suo futuro, viste le qualità sia tecniche che fisiche.