Introduzione

Nella giornata di martedì 28 luglio la Fifa confermava l'anticipazione del Financial Times su una nuova società — controllata e posseduta dalla Fifa stessa — valutata venti miliardi di dollari e studiata per attirare capitali privati e trasformare in liquidità il successo finanziario frutto dell'ultimo Mondiale. Il suo nome è 'Fifa Forward Enterprise' (FFE). Lo scopo sarebbe gestire i diritti commerciali relativi alle competizioni Fifa. Durissima la prima risposta dell'Uefa ("Non spetta a voi vendere il calcio"). Ancora più dura la recentissima presa di posizione: con un comunicato approvato all'unanimità dalle 55 federazioni affiliate, la Confederazione europea ha minacciato di boicottare le competizioni della Fifa.

Cos'è la FFE? Cosa porterebbe di nuovo e cosa, invece, resterebbe invariato secondo la Fifa? Cosa ha detto l'Uefa? Domande, risposte e tutte le tappe

SCONTRO CON LA FIFA, IL COMUNICATO UEFA