A completare l'elenco di quell'Italia di scena all'estero c'è anche Franco Tongya, trequartista con Nunziata e oggi in Turchia al Genclerbirligi dopo aver giocato con Marsiglia, Odense e Aek Larnaca. Un presente lontano dall'Italia anche per Alessandro Arlotti, attaccante da tempo di scena negli Stati Uniti e in forza ai Blue Devils (Duke University). Ancora più netta la scelta di Marco Molla, portiere nato a Sesto Fiorentino, che ha optato per la Nazionale albanese (in attesa del debutto ufficiale) e gioca nel Beselidhja. Chi è destinato alla Serie A è il capitano Simone Panada, già acquistato dal Venezia dopo le stagioni in C con l'Atalanta U23 (e la B con Modena e Sampdoria). Capitolo Serie B: ci giocano il portiere Manuel Gasparini (Empoli) dopo gli anni in C e il difensore Christian Dalle Mura (Juve Stabia). Insieme a loro Alessandro Riccio, ex juventino legato alla Sampdoria come Nikola Sekulov (ultima stagione alla Carrarese) oltre a Niccolò Squizzato (Virtus Entella). E poi ci sono Samuel Giovane (Palermo e un contratto con l'Atalanta) e Nicholas Bonfanti, prestato al Mantova dal Pisa. C'è anche gli è impegnato in Serie C come Lorenzo Moretti, terzino dell'Union Brescia ma di proprietà della Cremonese. Stesso discorso per Michael Brentan della Torres e Nicolò Cudrig, ex attaccante convertito in centrocampista, che dal vivaio del Monaco oggi è nella Juve Next Gen. Infine il caso di Francesco Lamanna, terzino titolare di quell'Italia con un passato alla Juventus, che è svincolato.

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