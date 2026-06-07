Da Dimarco all'anonimato: che fine hanno fatto i finalisti dell'Italia Under 17IL FOCUS
Introduzione
C'è chi come Dimarco nel 2013 aveva spiccato il salto dagli Europei U17 a un futuro da protagonista in Serie A. Un torneo che oggi alle 19 a Tallinn vede ancora l'Italia giocarsi il titolo contro il Belgio, quasi un'abitudine per una Nazionale che nelle 6 edizioni precedenti ha raggiunto ben 3 volte la finalissima. Insomma, dominiamo a livello giovanile, ma quanti di quei talenti riescono a raggiungere i livelli professionistici più alti? Proviamo a dare un'occhiata alle rose di quegli Azzurrini nel 2018, nel 2019 e nel 2024 quando addirittura riuscirono a trionfare per la prima volta. Chi ne faceva parte? E che fine hanno fatto? Dai pochi arrivati in Serie A alle categorie inferiori ma anche chi gioca all'estero e chi ha cambiato Nazionale: ripercorriamo tutti i protagonisti di quelle squadre
Quello che devi sapere
Italia U17 finalista agli Europei 2018
Era la squadra di Carmine Nunziata, mai così avanti nel torneo di categoria che si giocava in Inghilterra. Inseriti nel gruppo A, gli Azzurrini vinsero contro Svizzera e Israele (entrambe 2-0) perdendo 2-1 coi padroni di casa, ma chiusero in vetta grazie alla migliore differenza reti. Altri due successi tra quarti di finale (1-0 alla Svezia) e semifinale (2-1 al Belgio) prima della finalissima contro l'Olanda, persa 4-1 ai rigori dopo aver rimontato ed essere stata raggiunta sul 2-2 nei tempi regolamentari.
Ricordate chi faceva parte di quella squadra?
- Alessandro Russo (2001, portiere, Genoa)
- Alberto Barazzetta (2001, difensore Milan)
- Giorgio Brogni (2001, difensore, Atalanta)
- Giuseppe Leone (2001, centrocampista, Juventus)
- Nicolò Armini (2001, difensore, Lazio)
- Paolo Gozzi (2001, difensore, Juventus)
- Samuele Ricci (2001, centrocampista, Empoli)
- Emmanuel Gyabuaa (2001, centrocampista, Atalanta)
- Edoardo Vergani (2001, attaccante, Inter)
- Alessio Riccardi (2001, centrocampista, Roma)
- Andrea Mattioli (2001, attaccante Sassuolo)
- Ludovico Gelmi (2001, portiere Atalanta)
- Fabio Ponsi (2001, difensore, Fiorentina)
- Stefano Vaghi (2001, difensore, Inter)
- Nicolò Rovella (2001, centrocampista, Genoa)
- Jean Freddi Greco (2001, centrocampista, Roma)
- Nicolò Fagioli (2001, centrocampista, Juventus)
- Francesco Semeraro (2001, difensore, Roma)
- Lorenzo Colombo (2002, attaccante, Milan)
- Alessandro Cortinovis (2001, centrocampista Atalanta)
Solo in quattro sono in Serie A
E pensare che nella finalissima contro l'Olanda il solo Samuele Ricci, autore del provvisorio 1-1, partì titolare nell'undici di Nunziata. Oggi al Milan dopo le stagioni in Serie A con Empoli e Torino, il centrocampista classe 2001 è entrato da tempo anche nel giro della Nazionale maggiore. Stesso discorso per i due subentranti di quel 20 maggio 2018: l'ex juventino Nicolò Fagioli gioca nella Fiorentina e ha giocato 7 volte in azzurro anche agli ultimi Europei, lui come Nicolò Rovella (transitato alla Juve) e in forza alla Lazio con 4 gare in Nazionale. Chi restò in panchina fu il più giovane della truppa, il 2002 Lorenzo Colombo recentemente riscattato dal Genoa. Cresciuto nel Milan con cui ha debuttato in A, ha giocato (e segnato) nella massima serie anche con Lecce, Monza, Empoli e appunto Genoa
Gli altri tra C, dilettanti ed estero
Iniziamo da chi, in quel torneo, fu capocannoniere con 4 gol insieme al belga Vertessen. Si tratta di Edoardo Vergani, centravanti che la Serie A l'ha appena conquistata con la maglia del Frosinone (15 presenze e un gol). In realtà aveva già assaggiato il massimo campionato (109 minuti con Bologna e Salernitana), ma la continuità l'aveva trovata solo a Pescara In Serie C. Ha giocato in B anche Giuseppe Leone, mediano della Juve Stabia dai trascorsi alla Juve Next Gen. Il capitano era invece Alessio Riccardi, jolly offensivo di talento di proprietà della Roma: transitato in B al Pescara, da quattro anni gioca al Latina in Serie C. Un campionato condiviso con altri ex compagni: si va dal portiere Alessandro Russo (al Cerignola ma di proprietà del Sassuolo, con cui ha vissuto anche scampoli di A e B) al centrale Nicolò Armini (Crotone con una brevissima passerella tra i 'grandi' alla Lazio). Stessa categoria per Emmanuel Gyabuaa (Salernitana), Jean Freddi Greco (Monopoli), Fabio Ponsi (Catania con trascorsi in B al Modena), Alessandro Cortinovis (Atalanta U23 ma già in B con Reggina e Cosenza) e Andrea Mattioli (Arzignano). Paolo Gozzi è finito al Troyes, Ligue 2 francese, dopo una presenza in A con la Juve di Allegri. Purtroppo dobbiamo guardare anche nelle categorie inferiori: il terzino Giorgio Brogni è alla Real Calepina (Serie D) senza essere mai andato oltre la C. Lo accomuna Francesco Semeraro al Gelbison. Un gradino sotto per Stefano Vaghi della Caronnese (Eccellenza) mentre il terzino Alessandro Barazzetta è finito addirittura in Promozione (FC Milanese). E poi c'è lo svincolato Ludovico Gelmi, ex portiere del Catanzaro.
L'Italia vicecampione a Euro 2019
Come nel 2018, l'Italia di Nunziata chiude al 2° posto anche in Irlanda l'anno seguente. Peccato, perché fino alla finalissima il percorso era stato netto: girone dominato a punteggio pieno grazie alle vittorie contro Germania (3-1), Austria (2-1) e Spagna (4-1). Ad arrendersi sono anche altre big: fuori il Portogallo ai quarti (1-0) e in semifinale anche la Francia rimontata 2-1. A negarci il titolo è però nuovamente l'Olanda, che a Dublino ci supera 4-2 per il loro secondo Europeo consecutivo.
Ripercorriamo la rosa di quegli Azzurrini:
- Manuel Gasparini (2002, portiere, Udinese)
- Francesco Lamanna (2002, difensore, Juventus)
- Matteo Ruggeri (2002, difensore, Atalanta)
- Simone Panada (2002, centrocampista, Atalanta)
- Lorenzo Moretti (2002, difensore, Inter)
- Lorenzo Pirola (2002, difensore, Inter)
- Franco Tongya (2002, centrocampista, Juventus)
- Nikola Sekulov (2002, centrocampista, Juventus)
- Lorenzo Colombo (2002, attaccante, Milan)
- Sebastiano Esposito (2002, attaccante, Inter)
- Nicolò Cudrig (2002, attaccante, Bruges)
- Marco Molla (2002, portiere, Bologna)
- Destiny Udogie (2002, difensore, Verona)
- Michael Brentan (2002, centrocampista, Juventus)
- Christian Dalle Mura (2002, difensore, Fiorentina)
- Niccolò Squizzato (2002, centrocampista, Milan)
- Alessandro Pio Riccio (2002, attaccante, Juventus)
- Nicholas Bonfanti (2002, attaccante, Inter)
- Alessandro Arlotti (2002, centrocampista, Monaco)
- Samuel Giovane (2003, centrocampista, Atalanta)
Tre big lontano dalla A
L'unico superstite della spedizione precedente era Lorenzo Colombo, classe 2002 e autore da subentrato della doppietta nella finale persa con l'Olanda. Oggi è impegnato in Serie A come Sebastiano Esposito, fresco di riscatto dal Cagliari dopo essere stato legato all'Inter e i prestiti con gol tra Bari, Sampdoria ed Empoli. Tra quegli Azzurrini sono gli unici due impegnati nella massima serie, ma vanno iscritti anche coloro che giocano all'estero ad alti livelli. Prendete Destiny Udogie, schierato mezzala nella finalissima, che dal 2023 gioca in Premier League al Tottenham. Nella Liga spagnola c'è invece Matteo Ruggeri, ex Atalanta con cui festeggiò una storica Europa League: lo trovate all'Atletico Madrid del Cholo Simeone. Vietato dimenticare anche Lorenzo Pirola, titolarissimo di quell'Italia, che dopo le stagioni con Monza e Salernitana è protagonista in Grecia all'Olympiacos
Tanta B e chi ha cambiato Nazionale
A completare l'elenco di quell'Italia di scena all'estero c'è anche Franco Tongya, trequartista con Nunziata e oggi in Turchia al Genclerbirligi dopo aver giocato con Marsiglia, Odense e Aek Larnaca. Un presente lontano dall'Italia anche per Alessandro Arlotti, attaccante da tempo di scena negli Stati Uniti e in forza ai Blue Devils (Duke University). Ancora più netta la scelta di Marco Molla, portiere nato a Sesto Fiorentino, che ha optato per la Nazionale albanese (in attesa del debutto ufficiale) e gioca nel Beselidhja. Chi è destinato alla Serie A è il capitano Simone Panada, già acquistato dal Venezia dopo le stagioni in C con l'Atalanta U23 (e la B con Modena e Sampdoria). Capitolo Serie B: ci giocano il portiere Manuel Gasparini (Empoli) dopo gli anni in C e il difensore Christian Dalle Mura (Juve Stabia). Insieme a loro Alessandro Riccio, ex juventino legato alla Sampdoria come Nikola Sekulov (ultima stagione alla Carrarese) oltre a Niccolò Squizzato (Virtus Entella). E poi ci sono Samuel Giovane (Palermo e un contratto con l'Atalanta) e Nicholas Bonfanti, prestato al Mantova dal Pisa. C'è anche gli è impegnato in Serie C come Lorenzo Moretti, terzino dell'Union Brescia ma di proprietà della Cremonese. Stesso discorso per Michael Brentan della Torres e Nicolò Cudrig, ex attaccante convertito in centrocampista, che dal vivaio del Monaco oggi è nella Juve Next Gen. Infine il caso di Francesco Lamanna, terzino titolare di quell'Italia con un passato alla Juventus, che è svincolato.
Gli Azzurrini del primo Euro-trionfo nel 2024
Alla dodicesima partecipazione all'Europeo di categoria, l'Italia riesce in uno storico trionfo nell'edizione disputata a Cipro. Applausi per la squadra allenata da Massimiliano Favo, Ct degli Azzurrini che vincono tutte le 6 partite disputate a partire dal girone (2-0 a Polonia e Slovacchia, 2-1 alla Svezia). Ai quarti di finale soffertissimo il successo ai rigori contro l'Inghilterra, poi l'1-0 in semifinale alla Danimarca e l'ultimo capolavoro nella finalissima vinta 3-0 contro il Portogallo.
Ecco l'elenco di quella spedizione memorabile:
- Massimo Pessina (2007, portiere, Bologna)
- Emanuel Benjamin (2007, difensore, Real Madrid)
- Cristian Cama (2007, difensore, Roma)
- Matteo Mantini (2007, centrocampista, Inter)
- Francesco Verde (2007, difensore, Juventus)
- Christian Garofalo (2007, difensore, Napoli)
- Federico Coletta (2007, centrocampista, Roma)
- Alessandro Di Nunzio (2007, centrocampista, Roma)
- Francesco Camarda (2008, attaccante, Milan)
- Mattia Liberali (2007, attaccante, Milan)
- Mattia Mosconi (2007, attaccante, Inter)
- Alessandro Longoni (2008, portiere, Milan)
- Lamine Ballo (2007, difensore, Inter)
- Emanuele Sala (2007, centrocampista, Milan)
- Andrea Natali (2008, difensore, Barcellona)
- Federico Nardin (2007, difensore, Roma)
- Matteo Lontani (2007, centrocampista, Juventus)
- Giovanni Lauricella (2007, difensore, Empoli)
- Thomas Campaniello (2008, attaccante, Empoli)
- Andrea Orlandi (2007, attaccante, Empoli)
Camarda, Pessina e...
Il più giovane di quel gruppo era proprio l'attaccante di proprietà del Milan, autore di 4 gol (meno solo del capocannoniere Rodrigo Mora) e nominato miglior giocatore del torneo. Prestato al Lecce nell'ultima stagione, Francesco Camarda ha segnato a 17 anni e 6 mesi la sua prima rete in Serie A. Non è tutto: entrato in orbita Nazionale U21, ha appena debuttato tra i 'grandi' con Baldini in panchina. Un campionato vissuto anche dal portiere Massimo Pessina, bergamasco trasferitosi al Bologna, sceso in campo quattro volte nonostante la presenza dei più esperti Skorupski e Ravaglia. Un assaggio di Serie A per Mattia Mosconi, capitano di quell'Italia, che Chivu ha schierato con l'Inter in due occasioni nonostante la sua partecipazione tra U23 e Primavera. Chi convive in A (ma senza aver esordito) è Alessandro Nunziante, portiere dell'Udinese già protagonista in C a Benevento. E poi c'è Mattia Liberali, esordiente in A nel Milan di Fonseca e reduce da una buona stagione in B col Catanzaro. Una parabola comune a Thomas Campaniello, già debuttante in A l'anno scorso con l'Empoli ma ancora in orbita Primavera
Dalla Svizzera a chi aspetta in Primavera
Attesa per sfondare tra i professionisti fra tutti gli altri Azzurrini di quel gruppo, ragazzi poco più che maggiorenni ad eccezione di Matteo Mantini, ex interista che trova spazio in Svizzera al Grasshoppers. Anche Federico Coletta ha assaggiato la seconda divisione portoghese col Benfica 'B'. Curriculum diverso per Andrea Natali, difensore e figlio d'arte già passato nei settori giovanili di Milan, Espanyol, Barcellona, Az Alkmaar e Bayer Leverkusen ovvero il proprietario del suo cartellino (ma senza debuttare coi big). Anche il terzino italo-brasiliano Emanuel è impegnato nel Real Madrid 'C' (quarta divisione spagnola). Una stagione in Serie D invece per Emanuele Sala, capitano di Milan Futuro. Tanti invece coloro che vivono ancora un presente a livello Primavera: parliamo di Francesco Verde (Juventus), Lamine Ballo (Inter), Christian Garofalo (Napoli), Cristian Cama, Alessandro Di Nunzio e Federico Nardin (Roma), Giovanni Lauricella (Genoa), Andrea Orlandi (Empoli) e Matteo Lontani (Spezia)