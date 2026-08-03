Alcuni erano già talenti affermati, altre sono state autentiche rivelazioni nella vetrina del Mondiale. Impossibile non notare i protagonisti del torneo, giocatori che questa estate hanno cambiato maglia dopo aver convinto in Nord America. Da Saibari ad Alajbegovic ma anche Manzambi e Oulai, sono tanti i nomi da registrare nell'estate dei trasferimenti. E c'è chi potrebbe farlo nelle prossime settimane…

CALCIOMERCATO LIVE, LE NEWS