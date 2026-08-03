I giocatori che hanno cambiato squadra dopo i Mondiali 2026 e chi potrebbe farlo
Alcuni erano già talenti affermati, altre sono state autentiche rivelazioni nella vetrina del Mondiale. Impossibile non notare i protagonisti del torneo, giocatori che questa estate hanno cambiato maglia dopo aver convinto in Nord America. Da Saibari ad Alajbegovic ma anche Manzambi e Oulai, sono tanti i nomi da registrare nell'estate dei trasferimenti. E c'è chi potrebbe farlo nelle prossime settimane…
- Trasferimento: dal Psv Eindhoven al Bayern Monaco
- Costo: 50 milioni di euro
- Al Mondiale: 3 gol in 5 presenze
- Trasferimento: dall'Eintracht Francoforte al Bayern Monaco
- Costo: 50 milioni di euro
- Al Mondiale: 1 gol in 3 presenze
- Trasferimento: dal Bayer Leverkusen alla Juventus
- Costo: 32 milioni di euro
- Al Mondiale: 1 gol in 4 presenze
- Trasferimento: dal Trabzonspor alla Fiorentina
- Costo: 26 milioni di euro
- Al Mondiale: 4 presenze
- Trasferimento: dal Friburgo all'Aston Villa
- Costo: 60 milioni di euro
- Al Mondiale: 3 gol in 4 presenze
- Trasferimento: dal Nottingham Forest al Manchester City
- Costo: 135 milioni di euro
- Al Mondiale: 8 presenze
- Trasferimento: dall'Aston Villa al Chelsea
- Costo: 138 milioni di euro
- Al Mondiale: 7 presenze
- Trasferimento: dall'Aston Villa al Manchester United
- Costo: 41 milioni di euro
- Al Mondiale: 2 gol in 5 presenze
- Trasferimento: dal Chelsea al Real Madrid
- Costo: 55 milioni di euro
- Al Mondiale: 8 presenze
- Trasferimento: dal Sassuolo al Leeds
- Costo: 37 milioni di euro
- Al Mondiale: 3 presenze
- Trasferimento: dall'Hoffenheim al Newcastle
- Costo: 50 milioni di euro
- Al Mondiale: 3 presenze
- Trasferimento: dal Crystal Palace al Chelsea
- Costo: 60,7 milioni di euro
- Al Mondiale: 3 presenze
- Trasferimento: dal West Ham all'Al-Hilal
- Costo: 64,5 milioni di euro
- Al Mondiale: 2 gol in 4 presenze
- Trasferimento: dal Feyenoord al Porto
- Costo: 4,5 milioni di euro
- Al Mondiale: 1 gol in 3 presenze
- Trasferimento: dal Fulham all'Ipswich
- Costo: 10 milioni di euro
- Al Mondiale: 1 gol in 5 presenze
- Trasferimento: dal Celtic all'Ipswich
- Costo: 9,4 milioni di euro
- Al Mondiale: 1 gol in 3 presenze
- Trasferimento: dal Chaves al Colo Colo
- Costo: gratuito
- Al Mondiale: 4 presenze
- Trasferimento: dal Benfica al Trabzonspor
- Costo: 7 milioni di euro
- Al Mondiale: 1 gol in 3 presenze
- Trasferimento: dal Melbourne City al Troyes
- Costo: 1,7 milioni di euro
- Al Mondiale: 4 presenze
- Trasferimento: dal Motherwell allo Swansea
- Costo: 7 milioni di euro
- Al Mondiale: 3 gol in 3 presenze
- Trasferimento: dal Wellington all'Olimpia Asuncion
- Costo: 0,35 milioni di euro
- Al Mondiale: 3 presenze
- Potenzialmente sono tante le trattative destinate a diventare ufficiali, mercato permettendo. Prendete Ayyoub Bouaddi, 18enne marocchino per il quale il City è pronto a fare follie. Stesso discorso per Yan Diomande vicinissimo al Real Madrid. C'è anche chi potrebbe salutare la Serie A: Zion Suzuki è seguito dal Psg per la porta. E l'ultimo gioiellino del Messico, il classe 2008 Gilberto Mora, piace al Borussia Dortmund