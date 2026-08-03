 Giocatori che hanno cambiato squadra dopo i Mondiali 2026 e chi potrebbe farlo | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

I giocatori che hanno cambiato squadra dopo i Mondiali 2026 e chi potrebbe farlo

Calciomercato fotogallery
22 foto

Alcuni erano già talenti affermati, altre sono state autentiche rivelazioni nella vetrina del Mondiale. Impossibile non notare i protagonisti del torneo, giocatori che questa estate hanno cambiato maglia dopo aver convinto in Nord America. Da Saibari ad Alajbegovic ma anche Manzambi e Oulai, sono tanti i nomi da registrare nell'estate dei trasferimenti. E c'è chi potrebbe farlo nelle prossime settimane…

CALCIOMERCATO LIVE, LE NEWS

ALTRE FOTOGALLERY

Borussia Dortmund, preso Karetsas per 30 milioni

Calciomercato

Quarto colpo 'teen' nell'estate del Borussia Dortmund: dopo gli acquisti di Gadou, Lerma e...

109 foto

Serie A, gli stipendi lordi degli allenatori 26/27

TRANSFERMARKT

Si avvicina l'inizio del nuovo campionato per le 20 squadre di Serie A, nove delle quali hanno...

20 foto

Chi ha cambiato squadra grazie al Mondiale

Calciomercato

Alcuni erano già talenti affermati, altre sono state autentiche rivelazioni nella vetrina del...

22 foto

La top 11 dei migliori svincolati sul mercato

Calciomercato

Manca un mese alla chiusura del calciomercato, ma sono ancora molti i giocatori senza squadra....

11 foto

Chi sono i più forti calciatori senza contratto

Calciomercato

È trascorso il primo mese da svincolati e ne manca uno alla chiusura del mercato: quale sarà il...

50 foto

Video in evidenza

    Calciomercato: Ultime Notizie

    Carnevali: "Kolo? Difficile arrivi oggi"

    Juventus

    Una trattativa non è ufficialmente conclusa fino a quando non c'è la firma sul contratto. Lo sa...

    Calciomercato, le news di oggi LIVE

    live Calciomercato

    Qui tutta la giornata live di venerdì 31 luglio attraverso le notizie raccolte dalla squadra...

    Banda riappare sui social. Ma non vuole tornare...

    lecce

    L'attaccante, non ancora rientrato dallo Zambia per il ritiro precampionato, ha postato su...