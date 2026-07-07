È stata inaugurata da poco l'estate di mercato, ma non mancano nuovi colpi a suon di milioni. L'ultimo è stato quello di Sandro Tonali, il giocatore italiano più pagato di sempre (108 milioni di euro) dopo l'annuncio dello scatenato Tottenham. E l'azzurro non è nemmeno in vetta alla top 20 provvisoria degli acquisti più costosi di questa sessione, dove c'è un altro italiano e tre ufficialità dalla Serie A (dati Transfermarkt)

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