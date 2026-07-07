Calciomercato 2026, gli acquisti più costosi dell'estate (finora). CLASSIFICA
È stata inaugurata da poco l'estate di mercato, ma non mancano nuovi colpi a suon di milioni. L'ultimo è stato quello di Sandro Tonali, il giocatore italiano più pagato di sempre (108 milioni di euro) dopo l'annuncio dello scatenato Tottenham. E l'azzurro non è nemmeno in vetta alla top 20 provvisoria degli acquisti più costosi di questa sessione, dove c'è un altro italiano e tre ufficialità dalla Serie A (dati Transfermarkt)
- Costo: 29,5 milioni di euro
- Trasferimento: dal Lione al Bayer Leverkusen
- Costo: 30 milioni di euro
- Trasferimento: dal Braga allo Sporting
- Costo: 30 milioni di euro
- Trasferimento: dal Benfica al Besiktas (riscatto)
- Costo: 40 milioni di euro
- Trasferimento: dall'Osasuna al Liverpool
- Costo: 40 milioni di euro
- Trasferimento: dal Bayer Leverkusen all'Arsenal (riscatto)
- Costo: 42,75 milioni di euro
- Trasferimento: dal Lipsia alla Juventus (riscatto)
- Costo: 44 milioni di euro
- Trasferimento: dal Manchester United al Napoli (riscatto)
- Costo: 47 milioni di euro
- Trasferimento: dall'Hoffenheim al Newcastle
- Costo: 50 milioni di euro
- Trasferimento: dallo Sporting al Chelsea
- Costo: 50 milioni di euro
- Trasferimento: dall'Eintracht Francoforte al Bayern Monaco
- Costo: 50 milioni di euro
- Trasferimento: dal Psv Eindhoven al Bayern Monaco
- Costo: 55 milioni di euro
- Trasferimento: dal Chelsea al Real Madrid
- Costo: 57 milioni di euro
- Trasferimento: dall'Atalanta al Chelsea
- Costo: 60 milioni di euro
- Trasferimento: dal Brighton al Tottenham
- Costo: 63,6 milioni di euro
- Trasferimento: dal Rennes al Liverpool
- Costo: 74 milioni di euro
- Trasferimento: dal Psg al Milan
- Costo: 80 milioni di euro
- Trasferimento: dal Newcastle al Barcellona
- Costo: 99 milioni di euro
- Trasferimento: dal West Ham al Tottenham
- Costo: 108 milioni di euro
- Trasferimento: dal Newcastle al Tottenham
- Costo: 135 milioni di euro
- Trasferimento: dal Nottingham Forest al Manchester City