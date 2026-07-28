Giorgio Chiellini - prima del consiglio federale - smentisce di essere candidato al ruolo di direttore tecnico della nazionale italiana: "Sono molto felice del mio ruolo allaJuventus e a supporto di Carnevali e del club nel presente e nel futuro"

Le parole di Giorgio Chiellini, prima di entrare nella sede della Figc a Roma per il consiglio federale: "Ci tenevo a precisare, dopo le notizie dei media in questi giorni, che io sono molto felice del mio ruolo alla Juventus e a supporto di Carnevali e del club nel presente e nel futuro". Il nome dello Chief Club Affairs Officer della Juventus, era stato accostato al ruolo di nuovo direttore tecnico della Nazionale, dopo che Paolo Maldini (e con lui l'advisor Leonardo) ha lasciato l'incarico, in seguito al mancato arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina italiana.