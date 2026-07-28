Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Italia, Chiellini: "Direttore tecnico Italia? Felice del ruolo alla Juventus"

Nazionale

Giorgio Chiellini - prima del consiglio federale - smentisce di essere candidato al ruolo di direttore tecnico della nazionale italiana: "Sono molto felice del mio ruolo allaJuventus e a supporto di Carnevali e del club nel presente e nel futuro"

CT ITALIA, LE NEWS LIVE

Le parole di Giorgio Chiellini, prima di entrare nella sede della Figc a Roma per il consiglio federale: "Ci tenevo a precisare, dopo le notizie dei media in questi giorni, che io sono molto felice del mio ruolo alla Juventus e a supporto di Carnevali e del club nel presente e nel futuro". Il nome dello Chief Club Affairs Officer della Juventus, era stato accostato al ruolo di nuovo direttore tecnico della Nazionale, dopo che Paolo Maldini (e con lui l'advisor Leonardo) ha lasciato l'incarico, in seguito al mancato arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina italiana.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calcio: altre notizie

Calciomercato, le news di oggi LIVE

live Calciomercato

Qui tutta la giornata live di martedì 28 luglio attraverso le notizie raccolte dalla squadra...

Ct Italia e Consiglio Federale: le news LIVE

live Nazionale

E' il giorno del Consiglio Federale, convocato per le ore 12. Giovanni Malagò conta di arrivarci...

Mancini ct dell’Italia… a maggio: il retroscena

video

Nel video la ricostruzione del direttore di Sky Sport Federico Ferri dell’incontro avvenuto a...

Emissari del Fenerbahce a Milano per trattare Leao

milan

Interesse turco per Rafael Leao, il quale futuro pare sempre più lontano dal Milan. Nella...

Ct Italia, Mancini è favorito. Conte sullo sfondo

Nazionale

Nuovi scenari per la panchina della Nazionale dopo il mancato arrivo di Pirlo e le dimissioni di...
Vai alla sezione

CALCIO: SCELTI PER TE