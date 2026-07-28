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Ranieri sulla Nazionale due mesi fa: "Quando l'azzurro chiama, devi dire sì e basta"

Nazionale

Claudio Ranieri sarà il nuovo direttore tecnico della Nazionale e il presidente del club Italia. In un'intervista concessa a Sky lo scorso 11 maggio, Ranieri aveva parlato con entusiasmo dell'ipotesi di un suo possibile incarico con l'Italia: "Mai dire mai, quando l'azzurro chiama devi rispondere sì e basta"

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Era l'11 maggio 2026, le vicende del caso Pirlo e le dimissioni di Maldini e Leonardo erano ancora lontane, ma Claudio Ranieri aveva già in mente (e nel cuore) la Nazionale azzurra. In un'intervista realizzata da Sky a margine del premio 'Gianni Di Marzio', Ranieri aveva risposto così di fronte all'ipotesi di un suo possibile incarico in azzurro (aveva lasciato la Roma da qualche settimana): "Nel 2025 dissi di no perché ero impegnato con la Roma e non potevo avere due lavori, a questo punto sono libero, per cui mai dire mai. Dirigente o allenatore? Non lo so, se vieni chiamato devi rispondere sì e basta". Martedì 28 luglio è arrivata la conferma direttamente dal presidente Figc, Giovanni Malagò: sarà proprio Ranieri il nuovo direttore tecnico della Nazionale e il presidente del club Italia dopo le dimissioni di Paolo Maldini. Mercoledì 29 luglio è in programma alle 18 la conferenza di presentazione di Ranieri accanto al nuovo ct azzurro Roberto Mancini.

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