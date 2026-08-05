"Il suo carisma e la sua preparazione rappresentano la base migliore per costruire il futuro", ha dichiarato il presidente della Federcalcio. Zola continuerà anche ad essere vicepresidente vicario della Lega Pro
Gianfranco Zola torna in nazionale ed entra nel Club Italia con il ruolo di coordinatore dei progetti delle attività giovanili. L'annuncio è arrivato dal presidente della Federcalcio Giovanni Malagò: "Io e Ranieri l'abbiamo fortemente voluto - ha spiegato al telefono all'Ansa - condividendone la scelta con il presidente della Lega Pro Matteo Marani, di cui Zola continuerà a essere vicepresidente vicario. Il carisma di Zola, la sua preparazione e il suo impegno verso i giovani mostrato in questi anni in Lega Pro rappresentano la base migliore per costruire il nostro futuro".
Zola: "Pronto a far crescere i nuovi talenti italiani"
"Ringrazio il presidente Malagò per avere pensato a me in questo ruolo - ha risposto Zola - a dimostrazione della bontà del progetto portato avanti in Lega Pro con la struttura interna, con i club e con la governance di cui faccio parte. Mi metto a disposizione del movimento azzurro con soddisfazione, slancio e senso del dovere, rivolto soprattutto allo sviluppo e alla crescita dei nuovi talenti italiani". Artefice della riforma che porta il suo nome e che ha stimolato l’impiego di giovani calciatori in Serie C, Zola torna in nazionale dopo 35 presenze e 10 gol da calciatore. Si concentrerà sulla costruzione della filiera delle rappresentative giovanili, assieme al coordinatore tecnico Maurizio Viscidi.