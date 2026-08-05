Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Italia, Zola sarà coordinatore dei progetti sui giovani: l'annuncio di Malagò

Nazionale
©Ansa

"Il suo carisma e la sua preparazione rappresentano la base migliore per costruire il futuro", ha dichiarato il presidente della Federcalcio. Zola continuerà anche ad essere vicepresidente vicario della Lega Pro

MILAN-INTER LIVE - JUVE-CHELSEA LIVE

Gianfranco Zola torna in nazionale ed entra nel Club Italia con il ruolo di coordinatore dei progetti delle attività giovanili. L'annuncio è arrivato dal presidente della Federcalcio Giovanni Malagò: "Io e Ranieri l'abbiamo fortemente voluto - ha spiegato al telefono all'Ansa - condividendone la scelta con il presidente della Lega Pro Matteo Marani, di cui Zola continuerà a essere vicepresidente vicario. Il carisma di Zola, la sua preparazione e il suo impegno verso i giovani mostrato in questi anni in Lega Pro rappresentano la base migliore per costruire il nostro futuro".

Zola: "Pronto a far crescere i nuovi talenti italiani"

"Ringrazio il presidente Malagò per avere pensato a me in questo ruolo - ha risposto Zola - a dimostrazione della bontà del progetto portato avanti in Lega Pro con la struttura interna, con i club e con la governance di cui faccio parte. Mi metto a disposizione del movimento azzurro con soddisfazione, slancio e senso del dovere, rivolto soprattutto allo sviluppo e alla crescita dei nuovi talenti italiani". Artefice della riforma che porta il suo nome e che ha stimolato l’impiego di giovani calciatori in Serie C, Zola torna in nazionale dopo 35 presenze e 10 gol da calciatore. Si concentrerà sulla costruzione della filiera delle rappresentative giovanili, assieme al coordinatore tecnico Maurizio Viscidi.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calcio: altre notizie

Milan-Inter 0-0 LIVE: panca Leao, Stankovic dal 1'

live su sky sport

Dopo 11 anni dall'ultima volta Milan e Inter tornano ad affrontarsi in un match estivo in fase di...

Juve-Chelsea LIVE: Milik dal 1', c'è Palestra

live formazioni

Amichevole di lusso per la Juventus che a Hong Kong sfida il Chelsea di Xabi Alonso. I bianconeri...

Slitta il rientro di Lukaku in accordo con il club

napoli

Romelu Lukaku non si è presentato al ritiro del Napoli a Castel di Sangro. Nessuno strappo con la...

Cambia la regola Uefa sulle squalifiche Champions

LA NOVITA'

L'Uefa modifica due regole nelle coppe europee per adeguarle ai nuovi format e alle nuove...

Juventus-Zirkzee, lo United apre al prestito

Calciomercato

La Juventus continua a monitorare per l'attacco il profilo di Joshua Zirkzee. I bianconeri stanno...
Vai alla sezione

CALCIO: SCELTI PER TE