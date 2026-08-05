Gianfranco Zola torna in nazionale ed entra nel Club Italia con il ruolo di coordinatore dei progetti delle attività giovanili . L'annuncio è arrivato dal presidente della Federcalcio Giovanni Malagò : "Io e Ranieri l'abbiamo fortemente voluto - ha spiegato al telefono all'Ansa - condividendone la scelta con il presidente della Lega Pro Matteo Marani, di cui Zola continuerà a essere vicepresidente vicario . Il carisma di Zola, la sua preparazione e il suo impegno verso i giovani mostrato in questi anni in Lega Pro rappresentano la base migliore per costruire il nostro futuro ".

Zola: "Pronto a far crescere i nuovi talenti italiani"

"Ringrazio il presidente Malagò per avere pensato a me in questo ruolo - ha risposto Zola - a dimostrazione della bontà del progetto portato avanti in Lega Pro con la struttura interna, con i club e con la governance di cui faccio parte. Mi metto a disposizione del movimento azzurro con soddisfazione, slancio e senso del dovere, rivolto soprattutto allo sviluppo e alla crescita dei nuovi talenti italiani". Artefice della riforma che porta il suo nome e che ha stimolato l’impiego di giovani calciatori in Serie C, Zola torna in nazionale dopo 35 presenze e 10 gol da calciatore. Si concentrerà sulla costruzione della filiera delle rappresentative giovanili, assieme al coordinatore tecnico Maurizio Viscidi.